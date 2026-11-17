Avtorica, koreografinja in plesalka Tjaša Bucik bo ta petek s sodobno plesno predstavo Skok čez kožo premierno nastopila v berlinskem Kühlhausu. Predstava, ki so jo v Nemčiji poimenovali Skok čez mojo kožo, izhaja iz družinske zgodovine treh generacij idrijskih rudarjev ter skozi gib, zvok in osebne pripovedi raziskuje prenašanje dediščine in spominov med generacijami.

Naslov predstave, katere soavtorica in izvajalka je Anja Möderndorfer, izhaja iz rudarske šege »skok čez kožo«, simbolnega sprejema novincev v rudarski poklic. »Koža« je bila usnjen predpasnik, ki je rudarje varoval pred odrgninami, vlago in mrazom, pozneje pa je postal tudi simbol njihovega poklica. Idrijski rudnik živega srebra, ki je deloval od leta 1490 do 1995., je danes vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. »Rudarska tradicija se v predstavi sreča s klekljarstvom, drugo pomembno dediščino Idrije,« pojasnjuje Bucikova. Pomemben del predstave so tudi posneti pogovori z njenimi starimi starši ter rudarskim tovarišem in njegovo ženo. Predstavo so doslej uprizorili v Ljubljani, Novi Gorici in Idriji, zdaj pa se prvič predstavlja v tujini.