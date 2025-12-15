To je dokončni seznam nastopajočih na Evroviziji! Pet držav tekmovanje zapustilo, tri so se vrnile

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), organizatorica Pesmi Evrovizije, je danes objavila seznam držav, ki bodo sodelovale na tekmovanju prihodnje leto na Dunaju, poroča portal Svet Evrovizije (Eurovision World). Udeležbo na 70. izdaji Pesmi Evrovizije je potrdilo 35 držav, med njimi tudi Bolgarija, Romunija in Madžarska, ki v preteklih letih na tekmovanju niso sodelovale.

Poleg njih so sodelovanje potrdile še Albanija, Armenija, Avstralija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija, Črna gora, Norveška, Poljska, Portugalska, San Marino, Srbija, Švedska, Švica, Ukrajina in Združeno kraljestvo. Tekmovanje na Evroviziji bodo bojkotirale Slovenija, Islandija, Nizozemske, Španija in Irska.

Dva polfinala, 30 pesmi

V prvem polfinalu 12. maja bo nastopilo 15 pesmi, še 15 pa v drugem polfinalu 14. maja. Iz vsakega se bo v finale prebilo 10 skladb – skupno torej 20. V velikem finalu 16. maja se jim bodo pridružile že neposredno uvrščene države: Avstrija (ORF) kot gostiteljica ter tako imenovana velika peterica – Francija (FT), Nemčija (ARD/SWR), Italija (RAI), Združeno kraljestvo (BBC).

Vračajo se žirije

Pred jubilejno 70. izvedbo so uvedli tudi prenovljena pravila: strožji ukrepi proti neprimernemu zunanjemu promoviranju, omejitve posameznega glasovanja, bolj raznolike žirije ter dodatne tehnične varovalke proti usklajenemu ali goljufivemu glasovanju. EBU je potrdila še eno pomembno spremembo: strokovne žirije se vračajo v polfinala, prvič po letu 2022. Njihove točke bodo združili z glasovi občinstva, skupaj pa bodo odločili, kdo gre naprej. EBU pravi, da s tem ščiti pravičnost in integriteto tekmovanja.

Žreb januarja, vstopnice januarja

Žreb, ki bo določil, v katerem polfinalu nastopi posamezna pesem, bo v ponedeljek, 12. januarja, na Dunaju. Prodaja vstopnic se začne 13. januarja 2026, a pozor: vsi, ki želijo sodelovati, se morajo registrirati do četrtka, 18. decembra 2025, do 23.59. Dunaj bo Evrovizijo gostil že tretjič: prvič leta 1967 po zmagi Uda Jürgensa, drugič pa leta 2015 po triumfu Conchite Wurst.