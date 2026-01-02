  • Delo d.o.o.
RAVNO DOPOLNIL 30 LET

To je eden najbolj vročih igralcev v Hollywoodu, tako in drugače

Timothée Chalamet v zadnjem filmu igra zvezdnika namiznega tenisa.
Na predpremiero je prišel s svojo izbranko Kylie Jenner.

Z režiserjem Joshom Safdiejem sta se poglobila v svet namiznega tenisa.

Z režiserjem Joshom Safdiejem sta se poglobila v svet namiznega tenisa.

Ju. P.
 2. 1. 2026 | 06:29
3:28
A+A-

Timothée Chalamet, eden najbolj vročih mladih igralcev v Hollywoodu, ki je bil že pred 30. rojstnim dnem v teh dneh dvakrat nominiran za oskarja za glavno vlogo, se je povsem vživel v novo. To pravi Josh Safdie (Uncut Gems), režiser filma Marty Supreme, zgodbe namiznoteniškega igralca iz 50. let prejšnjega stoletja, ki ga ženejo velike ambicije. Nenavadna zgodba o ameriškem prvaku v namiznem tenisu je v ZDA v dvorane prišla v teh dneh. Promocija pod vodstvom Chalameta vzbuja veliko pozornosti, ki po poročanju AFP meji na histerijo.

To je film o žrtvovanju in zasledovanju sanj.

Safdie pravi, da je bil 30-letni francosko-ameriški igralec naravnost ustvarjen za glavno vlogo in da je bil projektu popolnoma predan že od začetka. Že ob prvem srečanju s Chalametom je ameriški režiser začutil to, kar je sam opisal kot »drugačno vrsto energije«. »Ni mogel stati pri miru,« je Safdie dejal novinarjem. »Imel je res intenzivno energijo in jasno predstavo o sebi. Bil je Timmy Supreme,« ga režiser kar ni mogel prehvaliti. Dodal je, da naravnost občuduje igralčevo popolno zaupanje v lastni talent. Zvezdnik filma Dune, ki je nedavno upodobil tudi Boba Dylana v filmu A Complete Unknown, je po Safdiejevih besedah kot igralec »zelo duhovit in telesno izrazit«. Pred izidom filma je Chalamet pripravil niz promocijskih podvigov, s katerimi je polnil naslovnice: pojavljal se je obkrožen s spremstvom ljudi z oranžnimi glavami v obliki žogic za namizni tenis ter delil jakne z napisom Marty Supreme, ki so postale zaželen modni kos.

Slava z neznanim športom

»To je film o žrtvovanju in zasledovanju sanj,« je Chalamet o svojem novem projektu povedal v oddaji ameriškega televizijskega voditelja Jimmyja Fallona: »Živimo v mračnem času, še posebno mladi, in film je poskus protistrupa temu ter spodbuda, da še naprej sanjamo na veliko.« Film Marty Supreme je sicer bežno zasnovan po življenju zvezdnika namiznega tenisa Martyja Reismana in pripoveduje zgodbo o človeku, ki verjame, da lahko s športom, ki je v ZDA malo poznan, doseže slavo in bogastvo. »Marty najde svoj smisel in svoje sanje, ki jim je predan. Njegov cilj, njegova strast in njegova naloga so, da povzdigne namizni tenis. To je tisto, kar ga dela velikega, tudi če ga to iskanje včasih zapelje v slepo ulico,« pa pravi Safdie. Snemanje športa, »ki v filmu še nikoli zares ni bil prikazan«, je bilo po režiserjevih besedah velik izziv.

Chalamet je bil v projekt vključen zelo zgodaj, še preden je obstajal scenarij. Po režiserjevih besedah ni bil le igralec, temveč sodelavec pri filmu, za vlogo pa je igralec prestal zahtevne treninge namiznega tenisa. »Vse skupaj je zahtevalo izjemno intenzivno koreografijo,« je za AFP dejal Safdie. Tudi sam se je izjemno poglobil v projekt in natančno preučeval ure in ure posnetkov tekem iz obdobja od 40. do 70. let prejšnjega stoletja ter do potankosti razčlenil vsako točko, ki mu je padla v oči. Nato so, kot se je spomnil, točke igrali v neskončnih ponovitvah – z žogico in brez – ter ponavljali koreografijo, časovno usklajeno »do mikrosekunde natančno.«

