To je najbolj gledan bosanski film v zadnjih 20 letih (FOTO)

Humorna in čustvena zgodba z naslovom Oporoka (Testament) na edinstven način prikazuje pomen oporoke v Bosni v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ter spremlja zgodbo dveh prijateljev, ki se znajdeta v vrtincu nepričakovanih situacij, ki jih prinaša življenje.

30. OKTOBRA prihaja film na redni spored kinematografov.

Zgodba je postavljena v bosansko vas in industrijsko Zenico v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja in na edinstven način prikazuje pomen oporoke in posledice njene odsotnosti v lokalni kulturi. Skozi življenja običajnih ljudi film prinaša vrsto manjših konfliktov in nesporazumov o lastnini, tradiciji in medosebnih odnosih, kjer stari običaji trčijo z realnostjo, polno človeških slabosti – hazarderstvo, ogovarjanje, drobne tatvine.

Glavni junak Asad se mora po izgubi očetove dediščine znajti v svetu industrijske Zenice, gostilne in vsakdanjih težav, pri čemer mu pomaga njegov najboljši prijatelj Dževad, šarmanten lik, ki se sooča z lastnimi težavami in vedno išče bližnjico do rešitve.

Film je režiral Mirza Begović, kot tudi napisal scenarij, skupaj z Nevresom Softićem pa je tudi sodeloval kot producent.

V glavnih vlogah igrajo Zlatan Školjić, Nusmir Muharemović, Iva Filipović, Faketa Salihbegović Avdagić, Mugdim Avdagić, Josip Pejaković, Adem Smailhodžić, Irfan Kasumović, Mirza Mušija, Izudin Bajrović, Emir Hadžihafizbegović.

Zlatan Školjić in Nusmir Muharemović FOTO: Karantanija Cinemas

Film si je v samo 12 dneh od premiere v kinodvoranah po Bosni in Hercegovini ter Evropi ogledalo več kot 50.000 gledalcev, poroča bosanski N1. Kot je navedeno v izjavi distribucijske hiše Una Film, je to najbolj gledan bosanski film v zadnjih 20 letih in je že drugi teden zapored na prvem mestu bosanske lestvice blagajn, daleč pred precej dražjimi hollywoodskimi filmi. V kinodvorane po Bosni in Hercegovini je pripeljal več kot 40.000 gledalcev. Dodajajo še, da so v nekaterih mestih vse kinodvorane razprodane že tri dni vnaprej. Veliko zanimanje je tudi na območjih, ki nimajo opremljenih kinodvoran, zato so producenti skupaj z distributerjem omogočili potujoči kino z željo, da bi to filmsko zgodbo približali čim večjemu številu državljanov Bosne in Hercegovine.

»Kot smo izvedeli od distributerjev filma za evropske države, so bile kinodvorane presenečene nad zanimanjem javnosti za ta film, zato so v nekaterih mestih, kot so München, Berlin in Zürich, odprli kar 15 kinodvoran, in polne so bile do zadnjega kotička. Rezultat je bil skoraj 15.000 gledalcev v samo treh dneh v evropskih kinodvoranah,« je sporočil Una Film.

Zgodba je postavljena v bosansko vas in industrijsko Zenico. FOTO: Karantanija Cinemas