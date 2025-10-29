To je najbolj gledan bosanski film v zadnjih 20 letih (FOTO)

Humorna in čustvena zgodba z naslovom Oporoka (Testament) na edinstven način prikazuje pomen oporoke v Bosni v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ter spremlja zgodbo dveh prijateljev, ki se znajdeta v vrtincu nepričakovanih situacij, ki jih prinaša življenje.
30. OKTOBRA prihaja film na redni spored kinematografov.
Zgodba je postavljena v bosansko vas in industrijsko Zenico v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja in na edinstven način prikazuje pomen oporoke in posledice njene odsotnosti v lokalni kulturi. Skozi življenja običajnih ljudi film prinaša vrsto manjših konfliktov in nesporazumov o lastnini, tradiciji in medosebnih odnosih, kjer stari običaji trčijo z realnostjo, polno človeških slabosti – hazarderstvo, ogovarjanje, drobne tatvine.
Glavni junak Asad se mora po izgubi očetove dediščine znajti v svetu industrijske Zenice, gostilne in vsakdanjih težav, pri čemer mu pomaga njegov najboljši prijatelj Dževad, šarmanten lik, ki se sooča z lastnimi težavami in vedno išče bližnjico do rešitve.
Film je režiral Mirza Begović, kot tudi napisal scenarij, skupaj z Nevresom Softićem pa je tudi sodeloval kot producent.
V glavnih vlogah igrajo Zlatan Školjić, Nusmir Muharemović, Iva Filipović, Faketa Salihbegović Avdagić, Mugdim Avdagić, Josip Pejaković, Adem Smailhodžić, Irfan Kasumović, Mirza Mušija, Izudin Bajrović, Emir Hadžihafizbegović.
»Kot smo izvedeli od distributerjev filma za evropske države, so bile kinodvorane presenečene nad zanimanjem javnosti za ta film, zato so v nekaterih mestih, kot so München, Berlin in Zürich, odprli kar 15 kinodvoran, in polne so bile do zadnjega kotička. Rezultat je bil skoraj 15.000 gledalcev v samo treh dneh v evropskih kinodvoranah,« je sporočil Una Film.