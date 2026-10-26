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NAGRAJENI CELOVEČEREC

Osvaja festivale in srca gledalcev: Vse, kar je narobe s tabo z dvema vesnama in evropskim priznanjem

Ganljiv portret mlade ženske v svetu belih laži in nezvestobe.
Vesno sta prejeli glavna in stranska igralka. FOTO: Vertigo

Vesno sta prejeli glavna in stranska igralka. FOTO: Vertigo

Celovečerec je bil izpostavljen tudi na festivalu v Varšavi. FOTO: Vertigo

Celovečerec je bil izpostavljen tudi na festivalu v Varšavi. FOTO: Vertigo

Zadovoljna režiserka in scenaristka Urša Menart v družbi dela ekipe FOTO: Katja Goljat

Zadovoljna režiserka in scenaristka Urša Menart v družbi dela ekipe FOTO: Katja Goljat

Prvi domači festivalski nagradi v Portorožu FOTO: Matjaž Rust

Prvi domači festivalski nagradi v Portorožu FOTO: Matjaž Rust

Vesno sta prejeli glavna in stranska igralka. FOTO: Vertigo
Celovečerec je bil izpostavljen tudi na festivalu v Varšavi. FOTO: Vertigo
Zadovoljna režiserka in scenaristka Urša Menart v družbi dela ekipe FOTO: Katja Goljat
Prvi domači festivalski nagradi v Portorožu FOTO: Matjaž Rust
Roman Turnšek
 26. 10. 2026 | 05:25
3:35
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Po številnih premierah v tujini je še slovensko festivalsko dočakal film Vse, kar je narobe s tabo. Že na samem začetku slovenskih projekcij je celovečerec režiserke in scenaristke Urše Menart prejel dve nagradi vesna na 29. Festivalu slovenskega filma. Uradna, kino premiera pa še sledi festivalski: film bodo 9. decembra predvajali v ljubljanskem Kinodvoru.

Posebna omemba

Do takrat ga bodo predvajali tudi na festivalu Liffe, po Kinodvoru pa se začenja redna distribucija po Sloveniji. Nagradi vesna sta osvojili dve igralki: Anuša Kodelja za glavno vlogo Maruše in Klara Kuk za stransko Alje. Prva je lik mlade ženske, ki se po smrti matere spopada z žalovanjem, osamljenostjo in občutkom izgubljenosti. Žirijo je prepričala njena izjemna igralska interpretacija kompleksnega, ranljivega in neukrotljivega lika, ki se prebija skozi širok razpon čustvenih stanj. Druga je lik osamljenega dekleta, ki svojo potrebo po ljubezni izraža na skrajne načine. Žirija je izpostavila njeno niansirano in kompleksno igro ter sposobnost prehajanja med različnimi igralskimi registri.

Najbolj me je zanimalo, kako ljudje poskušamo osamljenost preseči.

Obe nagrajeni igralski interpretaciji sta del zgodbe o dveh nepopolnih junakinjah, ki si želita bližine, vendar se težko približujeta drugim. »Najbolj me je zanimalo, kako ljudje poskušamo osamljenost preseči in kako nam ti poskusi zbliževanja z drugimi, ki so včasih lahko tudi malo obupani, pogosto spodletijo,« o izhodišču filma pravi Urša Menart.

Zadovoljna režiserka in scenaristka Urša Menart v družbi dela ekipe FOTO: Katja Goljat
Zadovoljna režiserka in scenaristka Urša Menart v družbi dela ekipe FOTO: Katja Goljat

Film je prejel tudi posebno omembo na Varšavskem filmskem festivalu. Že omemba je dodatno priznanje, saj je omenjeni festival med sedemnajstimi svetovnimi, ki ima status A-kategorije. V predstavitvi so ga opisali kot ganljiv portret mlade ženske, ki si obupano prizadeva najti iskreno človeško povezanost v svetu čustvene negotovosti, belih laži in nezvestih partnerjev.

Tuji investitorji

Vertigo produkcija ni edini producent celovečerca. Nastal je v koprodukciji s Chromosom Filmom, RTV Slovenija, Living Pictures in Tidewater Pictures, podprli pa so ga tudi Slovenski filmski center, Filmski studio Viba film, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, Ustvarjalna Evropa MEDIA ter drugi domači in mednarodni partnerji. Tuja imena so tudi med igralci. Poleg Anuše Kodelje, Klare Kuk, Matije Vastla, Kaje Ocvirk, Mojce Fatur, Ivane Percan Kodarin in Marjute Slamič nastopata tudi Paola Brandenburg in Ernest Brun.

9. DECEMBRA
bodo film predvajali v ljubljanskem Kinodvoru.

Mešana je tudi produkcijska ekipa. Direktor fotografije je Roy van Egmond, montažer Lukas Miheljak, scenograf Marco Juratovec in kostumografinja Kristina Savić. Koproducenti so poleg slovenskih Alexander Wadouh, Roxana Richters, Dimče Stojanovski, Stefan Orlandić Stojanovski, Dušica Novaković, Paula Elina Klossner in Stephan Buske. Tudi med vlagatelji je nekaj tujih, in sicer MV Filmförderung, Filmski center Srbije, Ministrstvo za kulturo Srbije, Creative Europe MEDIA in Re-Act Co-Development Funding, od domačih pa SFC, Ministrstvo za javno upravo RS in Viba film.

Prvi domači festivalski nagradi v Portorožu FOTO: Matjaž Rust
Prvi domači festivalski nagradi v Portorožu FOTO: Matjaž Rust

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