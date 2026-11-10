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KONCERT

To je v Mariboru storil Jakov Jozinović in poskrbel za pravo evforijo (FOTO)

Zaradi izjemnega zanimanja bo Jakov Jozinović v štajerski prestolnici nastopil še petič.
Žan Serčič je bil posebno presenečenje prvega koncertnega večera. FOTO: SIMONE DI LUCA

Žan Serčič je bil posebno presenečenje prvega koncertnega večera. FOTO: SIMONE DI LUCA

V Dvorano Tabor se bo vrnil še trikrat. FOTO: SIMONE DI LUCA

V Dvorano Tabor se bo vrnil še trikrat. FOTO: SIMONE DI LUCA

Jakovovi nastopi so postali prava evforija. FOTO: SIMONE DI LUCA

Jakovovi nastopi so postali prava evforija. FOTO: SIMONE DI LUCA

Žan Serčič je bil posebno presenečenje prvega koncertnega večera. FOTO: SIMONE DI LUCA
V Dvorano Tabor se bo vrnil še trikrat. FOTO: SIMONE DI LUCA
Jakovovi nastopi so postali prava evforija. FOTO: SIMONE DI LUCA
Kaja Grozina
 10. 11. 2026 | 09:21
2:47
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Mladi hrvaški glasbenik Jakov Jozinović nadaljuje izjemen niz uspehov, ki ga je v kratkem času popeljal med najbolj priljubljene izvajalce v regiji. Minuli konec tedna je kar dvakrat zapored napolnil mariborsko Dvorano Tabor, kjer ga je občinstvo pričakalo z navdušenjem. Ker sta razprodana tudi koncerta 18. in 19. decembra, so organizatorji napovedali še peti nastop, ki bo 8. januarja 2027.

Štirje razprodani koncerti in napoved petega na istem prizorišču so izjemen dosežek za mladega pevca, ki je še pred kratkim nastopal na ulicah in svoje glasbene izvedbe objavljal na družbenih omrežjih. Danes pred njim stojijo večtisočglave množice, njegov uspeh pa dokazuje, kako hitro lahko iskrena povezanost z občinstvom preraste v pravo glasbeno evforijo. Mariborska koncerta, ki sta potekala 6. in 7. novembra, sta ponudila precej več kot le glasbeni spektakel. Obiskovalci so z Jakovom prepevali od začetka do konca, za nepozabno vzdušje pa so poskrbeli tudi številni konfeti in baloni, ki so napolnili dvorano.

Jakovovi nastopi so postali prava evforija. FOTO: SIMONE DI LUCA
Jakovovi nastopi so postali prava evforija. FOTO: SIMONE DI LUCA
V petek se mu je na odru pridružil Žan Serčič. Skupaj sta izvedla njegovo uspešnico Snežinki, Jakov pa je s petjem v slovenščini še dodatno navdušil občinstvo. Čustvenih trenutkov ni manjkalo niti v soboto, ko je pevec na oder povabil mladega Urbana, ki je občinstvo navdušil s svojim pevskim talentom. Nasmehe je izvabila tudi deklica, ki je Jakovu na ves glas zavpila, da ga ima rada. Glasbenik se je občinstvu večkrat zahvalil za izjemno podporo, ki je še pred letom dni ni pričakoval. V soboto je nastopil tudi mladi kantavtor Ante Balen, ki se je predstavil z avtorsko skladbo. Jozinović je svojo glasbeno pot gradil postopoma, širša javnost pa ga je spoznala predvsem po zaslugi posnetkov na TikToku, kjer so njegove interpretacije priljubljenih pesmi dosegle številne poslušalce. Čeprav mu je splet omogočil hitro prepoznavnost, je največjo potrditev našel prav na koncertnih odrih.

Čaka ga evropska turneja

Februarja prihodnje leto se odpravlja na evropsko turnejo Ja za čuda letim, ki jo bo 13. februarja začel v londonski dvorani O2 Shepherd's Bush Empire. Le dva dni pozneje bo nastopil v znameniti pariški Olympii, kjer je leta 2006 koncertiral tudi legendarni Oliver Dragojević. Sledili bodo nastopi v Amsterdamu 16. februarja, Frankfurtu 20. marca in Trstu 10. aprila. Evropska turneja bo zanj pomemben korak pri ustvarjanju mednarodne glasbene kariere, pred tem pa ga v Mariboru čakajo še trije koncerti.

V Dvorano Tabor se bo vrnil še trikrat. FOTO: SIMONE DI LUCA
V Dvorano Tabor se bo vrnil še trikrat. FOTO: SIMONE DI LUCA

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