To je vaša priložnost! Modrijani iščejo glasbene talente, ki bi nastopili z njimi

Modrijani, naša najbolj priljubljena in uspešna slovenska narodnozabavna glasbena skupina, se pospešeno pripravljajo na Noč Modrijanov, ki bo prihodnje leto dva dni zapored v ljubljanskih Stožicah. Vstopnice za ta mega spektakel bodo na voljo v drugi polovici januarja prihodnje leto.

Modrijani sicer vedno skrbno skrivajo, koga od glasbenih ustvarjalcev bodo gostili na odru, zagotovo pa bodo na njem stali tudi kakšni mladi nadobudni glasbeniki, ki bodo zbrali pogum in se prijavili na njihov poziv za sodelovanje.

Tako kot so priložnost nekoč drugi dali nam, jo želimo zdaj mi dati drugim.

»Tako kot so priložnost nekoč drugi dali nam, jo želimo zdaj mi dati drugim. Tako mladim kot tudi malo starejšim,« pravi frontman skupine Blaž Švab. Dodaja, da Modrijani s tem nadaljujejo svoje poslanstvo spodbujanja domače glasbene ustvarjalnosti in vabijo vse, ki so stari nad tri in največ 33 let ter lepo pojejo, igrajo harmoniko ali kateri koli drug inštrument, da se prijavijo na avdicijo. In morda bodo ravno oni doživeli nepozabno izkušnjo in bili del največjega glasbenega spektakla leta 2026.

»Kandidati nam morajo poslati kratek življenjepis ter priložiti domači videoposnetek petja ali igranja. Z veseljem bomo pogledali vse prijave. In morda se bo komu uresničila želja in bo postal del našega velikega glasbenega praznika,« pravijo Modrijani, ki napovedujejo, da bo Noč Modrijanov 2026 nekaj, česar Slovenija zagotovo še ni videla.

To je bila le ena izmed nepozabnih Noči Modrijanov, in sicer leta 2016 v Celju. FOTO: VORANC VOGEL