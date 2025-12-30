  • Delo d.o.o.
SLOVENSKA GLASBA

To so nove zimske in praznične pesmi, ki božajo ušesa (VIDEO)

Ansambel Vikend je prenovil zimsko polko. Kvartet Pušeljc napoveduje jubilejno leto.
Ansambel Igor in Zlati zvoki bo v Silvestrskem pozdravu zaigral venček Avsenikovih. FOTO: Mojca Marot

Ansambel Vikend je na novo posnel polko Najin zimski čas. FOTO: Arhiv Ansambla

Glasbeniki in sorodniki (z leve) Rok Bajrić, Damir Tkavc, Andraž Tkavc in Zmago Tkavc FOTO: Mojca Marot

Mojca Marot
 30. 12. 2025 | 16:15
Kvartet Pušeljc, ki ga sestavljajo brata David in Sebastijan Bevc, Blaž Gobec in Gregor Kolar, leto zaključuje s praznično skladbo z naslovom Za praznike bom doma, v kateri fantje opevajo, da so najlepši trenutki v decembru tisti, ki jih preživimo skupaj z družino v toplih domovih. Pesem je čustvena in iskrena, s preprostim, a močnim sporočilom, ki se hitro dotakne poslušalcev. Njen avtor je David Bevc, ki je v besedilo in melodijo ujel praznično razpoloženje ter željo po umiritvi in bližini. »Hkrati nova pesem že odpira pogled v prihodnost, saj bo prihodnje leto za naš kvartet Pušeljc posebno, praznovali bomo 10 let delovanja. Ob jubileju pa pripravljamo več novih projektov, s katerimi bomo razveselili naše poslušalce,« pravi Bevc in obljublja še več lepih zgodb.

10 let delovanja bo prihodnje leto praznoval kvartet Pušeljc, ki pravi, da ob tem pripravlja več novih projektov.

Ne čisto novo, pač pa priredbo polke Najin zimski čas, ta je bila prvič posneta leta 2013, je decembra s poslušalci delil ansambel Vikend. Avtorja melodije sta člana ansambla Miha Lesjak in Mihael Gaj Volk, besedilo je ustvarila Darinka Hribar. Nova različica pesmi prinaša svež aranžma, ob tem pa ostaja zvesta narodnozabavni energiji, ki je zaznamovala tudi izvirno izvedbo. Ob pesmi je izšel tudi videospot, ki zgodbo dodatno obogati z zimskim vzdušjem.

Sorodniki na odru

Dve svoji praznični skladbi pa decembra izpostavljajo tudi člani ansambla Igor in Zlati zvoki. Gre za valček Ko bo božič spet, za katerega je glasbo in aranžma ustvaril vodja ansambla Igor Podpečan, besedilo pa Tone Gaberšek. Druga je polka z naslovom Novoletni dan, katere avtorja sta Podpečan in Vera Šolinc, ki je napisala besedilo. Novoletni dan je tipična polka, ki opisuje zadnje dneve starega leta, proslavljanje silvestrovega in želje, ki jih imamo ob vstopu v novo leto. Ansambel Igor in Zlati zvoki deluje od leta 1992, polnih 33 let, pred tem je Podpečan igral bariton in bas v zadnji zasedbi Ansambla bratov Avsenik. Po njihovem slovesu je vzel v roke harmoniko in ustanovil lasten ansambel, v katerem so ob njem Mike Orešar, Jelka Hafner, Martin Frece, Boštjan Lašič, Zmago Tkavc in David Duh. Leta 1988 so dosegli enega največjih uspehov na festivalu Slovenska polka in valček z valčkom Zlatolaska, njihova pevka Jelka pa je bila že dvakrat razglašena za naj pevko domače glasbe.

Prejeli so tudi evropskega glasbenega oskarja, priznanje Oberkrainer Award, ki ga prejmejo le najboljši, ki igrajo po vzoru Avsenikov, torej v kvintetovski zasedbi. In prav venček Avsenikovih bo ansambel Igor in Zlati zvoki zaigral na silvestrovo, slišali in videli jih bomo v oddaji Silvestrski pozdrav, ki jo je Televizija Slovenija posnela v dvorani Tabor v Mariboru pod uredniško taktirko Andreja Hoferja ter v režiji Marjana Kučeja, za scenarij in vezna besedila voditeljev so poskrbeli Boštjan Romih, Nina Pečar in Žan Papič. Po naključju smo bili v zakulisju snemanja priča še enemu zanimivemu momentu. Na istem odru so v enem večeru, a v različnih vlogah stali štirje glasbeniki, ki so med seboj v sorodu. Dva sta pihalca, dva pa bobnarja. To so Zmago Tkavc, klarinetist ansambla Igor in Zlati zvoki, njegov brat Damir Tkavc, trobentar legendarnega Alpskega kvinteta, ter njuna bratranca Rok Bajrić, bobnar v zasedbi Dejan dogaja band, ter Andraž Tkavc, bobnar pri Dejanu Vunjaku oziroma Brendijevih barabah. 

glasbapraznikikoncertpesmiansambel VikendKvartet PušeljcIgor in zlati zvoki
