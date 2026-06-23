To soboto v Izoli večer s Primorskimi fanti in številnimi gosti, za rojstni dan poklon Ivici Vergan (FOTO)

V letnem kinu Arigoni v Izoli bo to soboto potekal tradicionalni Primorski večer, ki bo letos še posebno slovesen. Primorski fantje, ansambel, ki je na sceni vse od leta 1974, v tem času pa je v glasbeno zakladnico prispeval na desetine skladb, med njimi je veliko uspešnic, se bodo tokrat posvetili trem jubilejem. V prvi vrsti se bodo poklonili pevki Ivici Vergan, ki se je pred 75 leti, rojstni dan praznuje jutri, 24. junija, rodila kot Marija Spagnolo, a je od vedno Ivica. Mineva tudi 70 let, odkar je prvič stopila na oder, in sicer kot petletno dekle, 30 let pa je od takrat, ko je ustvarila skladbo Decembrski dan, ki je njihov zimzeleni valček, za katerega je sama napisala tako melodijo kot besedilo, danes pa ga radi izvajajo tudi številni drugi izvajalci.

75 let bo dopolnila.

Primorski fantje pred 34 leti, ko se jim je pridružila Ivica Vergan. FOTO: Osebni Arhiv

Lani so v prenovljeni zasedbi slavili 50 glasbenih let. FOTO: Mojca Marot

S skupino Karina, ki bo v soboto z njimi na odru v Izoli. FOTO: Osebni Arhiv

Tri visoke obletnice hkrati, torej, kar je obet za večer, poln glasbe, spominov in veselja, kot ga znajo pričarati samo Primorci. A Primorski fantje z jubilantko Ivico na odru ne bodo sami. Z njimi bodo številni glasbeni gostje, Istrski fantje, Špadni fantje, vokalna skupina Karina, ansambel Tik-tak, Bačin band, zaplesale bodo članice plesne skupine Društva Dobra volja iz Škofij, katerega članica je tudi Ivica, zapel bo otroški pevski zbor OŠ Dante Alighieri iz Izole. Zato vse, ki bodo to soboto v Izoli, čaka prijeten poletni večer ob morju, prežet s primorsko glasbo, petjem in druženjem. Praznovanje visokega jubileja Ivice Vergan bo tudi eden od vrhuncev letošnjega kulturno-zabavnega dogajanja na slovenski obali.

Prekratek dan za vse

Primorko Ivico vsi poznamo kot damo, ki ni le glasbenica, temveč tudi rada kuha, vrtnari, se rekreira in za nameček velikokrat sede na svojo vespo, s katero se po nakupih odpravi tudi v bližnji Trst. »Preprosto obožujem življenje, in to se odraža pri vseh mojih aktivnostih. Še vedno se izobražujem, družim se z veselimi ljudmi, zato je marsikdaj dan kar prekratek za vse, kar bi rada postorila,« pravi Ivica, ki se odlično znajde tudi s šivanko ali pletilko v roki.

Preprosto obožujem življenje, še vedno se izobražujem, družim se z veselimi ljudmi.

Na oder je prvič, kot rečeno, stopila kot petletno dekle, na proslavi, na kateri je ponosno zapela, pozneje je še velikokrat nastopala na različnih šolskih prireditvah, s štirinajstimi leti pa je samostojno nastopala po obalnih hotelih. Pred 40 leti so na Radiu Koper zavrteli prvi avdioposnetek njene pesmi, ki jo je zapela na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Hrvatinih, kjer si je oder delila s priznanim harmonikarjem Otaviem Brajkom. V zgodnjih otroških letih se je zaljubila tudi v harmoniko. Sodelovala je v zasedbi Mix Orchestra, v ansamblu Mi ter duetu Simpatija, leta 1992 pa jo je Bogdan Gerk, ki je bil zadnjih nekaj let, do svoje prezgodnje smrti, tudi njen življenjski sopotnik, povabil k Primorskim fantom. Ansambel je lani v Hrpeljah praznoval 50 glasbenih let.