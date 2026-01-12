  • Delo d.o.o.
HOLLYWOOD

To sta filma, ki sta slavila na podelitvi zlatih globusov

Film o Shakespearovi družini je postal najboljša drama.
Timothee Chalamet je spet premagal težkokategornika DiCapria. FOTO: Etienne Laurent/Afp

Nagrado za življenjsko delo so podelili Helen Mirren. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Veliko zvezdnikov je nosilo značko z napisom Be Good. FOTO: Michael Tran/Afp

STA, Ju. P.
 12. 1. 2026 | 20:14
Družinska drama Hamnet, ki govori o tem, kako William Shakespeare in njegova žena premagujeta smrt svojega mladega sina, je v nedeljo na 83. podelitvi zlatih globusov osvojila nagrado za najboljši dramski film, film Ena bitka za drugo, ki je imel devet nominacij, pa je osvojil nagrado za najboljšo komedijo oz. muzikal (na oskarjih sta kategoriji združeni). Ena bitka za drugo je med drugim osvojil zlati globus za režijo in scenarij (Paul Thomas Anderson) in najboljšo stransko igralko (Teyana Taylor). Med tujejezičnimi filmi je slavil brazilski Tajni agent, ki je dobil še zlati globus za najboljšo glavno moško vlogo v dramskem filmu (Wagner Moura). Med televizijskimi formati je veliki zmagovalec miniserija Adolescenca, ki je pobrala zlate globuse za najboljšo miniserijo, najboljšega stranskega igralca (Owen Cooper) in igralko (Erin Doherty) ter najboljšega igralca (Stephen Graham) v miniseriji. Letos so prvič podelili zlati globus za podcast, dobila ga je Amy Poehler (Good Hang With Amy Poehler).

DiCaprio še drugič brez

Satira Ena bitka za drugo, ki se osredotoča na starajočega se revolucionarja, ki ga igra Leonardo DiCaprio, in njegovo najstniško hčer, katere vlogo je prevzela Chase Infiniti, je razburljiva vožnja, v kateri se prepletajo nasilni levičarski radikalci, racije proti priseljencem in zagovorniki nadvlade bele rase, kar je v trenutno močno polariziranih ZDA še kako aktualna tema. Čeprav je pobral večino glavnih nagrad, je glavnega igralca DiCapria v tekmi za glavno moško vlogo v komediji ali muzikalu že drugič (po nagradah filmskih kritikov) premagal Timothee Chalamet z vlogo v filmu Veličastni Marty. Seana Penna, ki je bil nominiran za stransko moško vlogo, in Infinitijeva, ki je bila nominirana za glavno žensko vlogo, sta premagala Stellan Skarsgard (Sentimentalna vrednost) in Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila).

Ena bitka za drugo je med drugim osvojil zlati globus za režijo in scenarij.

Zgodovinska grozljivka Grešniki Ryana Cooglerja o segregiranem jugu ZDA v 30. letih minulega stoletja je veljala za favorita v kategoriji dramskih filmov, vendar je slavil Hamnet kitajske režiserke in dobitnice oskarja za film Dežela nomadov Chloe Zhao, ki ga je produciral Steven Spielberg. Jessie Buckley, ki je zaigrala v vlogi Shakespearove žene Agnes, je filmu prinesla nagrado za najboljšo igralko v dramskem filmu. Film Grešniki, ki je gledalce presenetil z eklektično mešanico vampirjev, politike, rasnih odnosov in blues glasbe, se je moral zadovoljiti z nagradama za najboljšo glasbo in za najboljši kinematografski in blagajniški dosežek. Med televizijskimi formati je zlati globus za najboljšo dramsko serijo prejela zdravniška serija The Pitt, za najboljšo komično ali glasbeno serijo pa je bil razglašen The Studio.

83. podelitev je vodila Nikki Glaser.

Nagrado za življenjsko delo Cecila B. DeMilla so letos podelili 80-letni igralki Helen Mirren, televizijsko različico nagrade, poimenovano po komičarki Carol Burnett, pa je prejela 60-letna Sarah Jessica Parker. Mirrnova je leta 2006 prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Kraljica, doslej je osvojila tri zlate globuse, Parkerjeva, znana predvsem po vlogi Carrie v seriji Seks v mestu, pa je doslej osvojila šest zlatih globusov in dve televizijski nagradi emmy. Nominacije za zlate globuse veljajo kot napoved za oskarje, ki jih bodo letos podelili marca. Slovijo kot prizorišče živahnega druženja filmskih in televizijskih ustvarjalcev, novinarjev, zvezdnikov in kritikov. Podelitev je vodila komičarka Nikki Glaser. Več znanih osebnosti, kot so Mark Ruffalo, Jean Smart, Natasha Lyonne in Wanda Sykes, je prišlo na podelitev z značkami z napisom Be Good v spomin na 37-letno Renee Good, ki jo je pred dnevi v Minneapolisu ubil agent zvezne Službe za priseljevanje in carine.

