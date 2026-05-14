To sta glasbenika, ki bosta pri Šank Rock zamenjala Bora Zuljana in Sama Jezovška (FOTO)

Ena najbolj priljubljenih slovenskih rock skupin vseh časov, Šank Rock, po več kot štirih desetletjih ustvarjanja piše novo poglavje svoje bogate zgodbe. Po tem, ko sta skupino ta teden zapustila dva vidna člana, najprej kitarist Bor Zuljan, nato še klaviaturist Samo Jezovšek, je oboževalce legendarnih Velenjčanov že močno zaskrbelo, da bodo njihovi idoli, ki so v desetletjih delovanja ustvarili ogromno uspešnic, odšli vsak svojo pot.

A strah je menda odveč, zatrjujejo člani Šank Rock. »Skupina, ustanovljena leta 1982, ostaja zvesta temu, kar jo je naredilo legendarno: energiji, melodijam, iskrenemu rock’n’rollu in publiki, ki ji že desetletja stoji ob strani. V novo obdobje dodaja svežo ustvarjalno in odrsko energijo dveh mojstrskih glasbenikov. Ne gre za neposredni zamenjavi, temveč za naravno nadaljevanje zgodbe Šank Rocka z novo dinamiko, drugačno glasbeno kemijo in spoštovanjem do vsega, kar je skupina ustvarila skozi desetletja,« so sporočili rockerji in pojasnili: »Z Borom Zuljanom, kitaristom, smo se razšli zaradi različnih ustvarjalnih želja, s Samom Jezovškom, klaviaturistom, ki nas spremlja zadnjih osem let, pa bomo še naprej sodelovali pri določenih projektih in koncertih.«

Že letos poleti bo skupina predstavila povsem nov singel, nastaja nov album, obenem pa jih čaka precej poletnih koncertov po Sloveniji, kjer bodo oboževalci lahko doživeli prepoznaven, močan in melodičen zvok Šank Rocka.

Se pa skupini pridružujeta dva izjemna glasbenika in kitarista, Mariborčan Marko Zorec in Andrej Rot iz Kopra. »Zorec je kitarist, klaviaturist, skladatelj in producent, ki je zaključil študij klasične kitare na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Njegova glasbena strast presega žanrske okvirje, posebej pa ga zaznamuje ljubezen do akustične in električne kitare ter ustvarjanje avtorske glasbe. Andrej Rot je dolgoletni kitarist, spremljevalni vokalist in producent številnih albumov slovenskih glasbenikov, znan po svoji koncertni energiji in glasbeni širini in prav tako ustvarja avtorsko glasbo,« so člani zasedbe Šank Rock predstavili nova člana, s katerim so se odlično ujeli. »Kemija je prava. Čuti se energija, ustvarjalnost in tista iskrena rockerska zgodba, zaradi katere Šank Rock obstaja že več kot 40 let,« pravijo.