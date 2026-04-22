Tom Cruise bo že tretjič Maverick

Čeprav naj bi nadaljevanje filma Top Gun nastajalo že od leta 2024, je ameriška družba Paramount njegovo nastajanje uradno potrdila šele prejšnji teden med svetovno konvencijo lastnikov kinematografov CinemaCon v Las Vegasu. Triinšestdesetletni zvezdnik Tom Cruise bo znova prevzel glavno vlogo v filmu, drugi člani igralske zasedbe še niso znani. Cruise bo tako spet nastopil v glavni vlogi, ki jo je nazadnje odigral pred štirimi leti, v filmu Top Gun: Maverick. Po poročanju britanskega Guardiana bo producent Jerry Bruckheimer, medtem ko režiser Joseph Kosinski še ni potrjen, neznan je tudi datum izida. Predsednika Paramount Picturesa, Josh Greenstein in Dana Goldberg, sta potrdila, da se bosta v filmu Top Gun 3 ponovno združila Cruise in Jerry Bruckheimer, ki je produciral izvirni Top Gun iz leta 1986 (režiral ga je Tony Scott) ter njegovo nadaljevanje Top Gun: Maverick iz leta 2022.

Cruise je v izvirnem filmu leta 1986 prvič odigral vlogo Peta Mavericka Mitchella, nato pa se je v njej vrnil 36 let pozneje, v nadaljevanju, v katerem je igral skupaj z Milesom Tellerjem, Glenom Powellom in zdaj že pokojnim Valom Kilmerjem. Drugi del je postal izjemna uspešnica, saj je na svetovnih kino blagajnah zaslužil 1,5 milijarde dolarjev (približno 1,27 milijarde evrov) in prejel šest nominacij za oskarja, vključno z nominacijo za najboljši film. Pred tem je za najdonosnejši film Cruisa veljal Misija: Nemogoče – Izpad iz leta 2018, ki je v blagajne kinematografov prinesel 791,1 milijona dolarjev (okoli 670 milijonov evrov).

Najava tretjega dela je sprožila plaz odzivov na družbenih omrežjih, pri čemer so bila mnenja zelo različna. Večina oboževalcev je sporočila, da z velikim navdušenjem pričakuje nov film, drugi pa niso prepričani, kako bi lahko novi del presegel Mavericka. »Ne vem niti, kako lahko posnamejo tretji del, glede na to, kako dober je bil Maverick. Še posebej konec.« ... »Glede tega sem zelo razdvojen. Z veseljem bi videl nov del, a Maverick je bil popoln, mislim, da bi ga morali pustiti pri miru.« .... »Vsekakor me zanima, kam bo šla zgodba, a se ne morem izogniti vprašanju, ali to res potrebujemo. Maverick je deloval kot popoln konec,« so nekateri zapisi. Prihajajoči film je bil ena od prednostnih nalog Paramounta vse od njihove lanske združitve s Skydanceom, filmski producentga je označil za pomembnega. Paramount bo v poslu, vrednem 111 milijard dolarjev (dobrih 94 milijard evrov), prevzel tudi Warner Bros. Top Gun 3 bo izšel pod okriljem novega podjetja. Ellison upa, da bo z igralskim zvezdnikom lahko posnel tudi nadaljevanje filma Dnevi grmenja iz leta 1990.