Tom Cruise razkril, ali se boji smrti

Se ameriški igralec Tom Cruise sploh boji smrti? Zanj je namreč znano, da v vsakem akcijskem filmu kar sam odigra vratolomne prizore. Denimo v filmu Misija: Nemogoče se je z motorjem zapeljal z roba pečine in se nato spustil s padalom. Cruise v najnovejšem pogovoru za revijo GQ, ki jo s svojim izklesanim telesom krasi na naslovnici, odgovarja, da se smrti ne boji. »Mislim, da bi lahko pogledali moje življenje in si rekli, da rad stojim na robu pečine, tako fizično kot metaforično. To pomeni, da na življenje gledam kot na pustolovščino,« je pojasnil in še, da ga pri ustvarjanju filmov in v življenju najbolj zanima, kako negotovost spremeniti v gotovost. »Takšen pač sem. To je moja teorija,« je dodal. »Ne bojim se reči: V redu, vem, da je to skok v neznano, naredimo ga. Gremo.«

Oktobra letos v slovenske kinematografe prihaja film Digger, v katerem Cruise igra izjemno bogatega in vplivnega energetskega mogotca Diggerja Rockwella. Ves čas se zdi, da ima vse vajeti v rokah, dokler se ne zgodi katastrofa, ki jo je glavni junak filma povzročil sam. Svoj filmski prvenec je Cruise doživel v filmu Kadeti Bunker Hilla (v izvirniku Taps) iz leta 1981. »Sanjal sem o snemanju filmov, pa nisem hodil v filmsko šolo. Nisem hodil v dramsko šolo. In nenadoma sem bil star 18 let in se je preprosto zgodilo.«