Tom Cruise končno z oskarjem, tokrat častnim (FOTO)

Ameriška akademija filmske umetnosti in znanosti (AMPAS) je na gala prireditvi Governors Awards častne oskarje, ki jih podeljuje za izjemen življenjski prispevek h kinematografiji in filmski umetnosti, namenila hollywoodskemu zvezdniku Tomu Cruisu, ameriški igralki in koreografinji Debbie Allen in scenografu Wynnu Thomasu.

Country pevka in igralka Dolly Parton je za svoje družbeno delovanje prejela humanitarno nagrado Jeana Hersholta. Partonova, ki je zaradi zdravstvenih težav odpovedala načrtovane koncerte, ni pripotovala v Hollywood, se je pa izvajalka pesmi Jolene, ki je bila za svoje pesmi dvakratno nominirana za oskarja, v videoposnetku zahvalila za nagrado. Kot je med drugim povedala, je odraščala v družini z 12 otroki in se že zgodaj naučila deliti stvari.

Do leta 2009 so častne oskarje podeljevali med osrednjo slovesnostjo podelitve oskarjev.

Z grammyjem nagrajena Partonova s svojo fundacijo Dollywood podpira izobraževanje otrok in mladostnikov. Posebno nagrado, poimenovano po dansko-ameriškem igralcu in filantropu Jeanu Hersholtu (1886–1956), podeljujejo le občasno.

Cruise je v čustvenem zahvalnem govoru na slovesnosti povedal, da je kot majhen otrok storil vse, da bi dobil vstopnico za kino. Snemanje filmov zanj ni samo njegov poklic, »to sem jaz«, je na prireditvi, ki je bila v nedeljo zvečer v Los Angelesu, še povedal igralec in dodal, da ga je kinematografija popeljala po vsem svetu in ga naučila ceniti in spoštovati razlike. V kinu se ljudje skupaj smejejo, čutijo, upajo in sanjajo. »To je moč te umetnosti,« je še dejal.

Cruise je zaslovel s filmskimi uspešnicami, kot sta Misija nemogoče in Top Gun. Za oskarja je bil nominiran za vloge v filmih Rojen 4. julija, Jerry Maguire in Magnolija ter kot producent filma Top Gun: Maverick, vendar oskarja doslej še ni prejel.

Debbie Allen, ki je med drugim znana po vlogi učiteljice plesa Lydie Grant v filmu in seriji Slava ter filmu Pot do slave, je sodelovala kot koreografinja pri številnih filmih. Dolgoletni scenograf Wynn Thomas je sodeloval pri filmih, kot sta Malcolm X in Čudoviti um.

Gala prireditev Governors Awards je letos potekala šestnajstič. Slovesnosti so se udeležili številni znani, med njimi Jennifer Lopez, Ariana Grande, Sydney Sweeney, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman in Colin Farrell.

Častne oskarje od leta 2009 podeljujejo na Governors Awards, prej so jih podeljevali med osrednjo slovesnostjo podelitve oskarjev. Med dosedanjimi prejemniki častnih oskarjev so med drugimi glasbenik Quincy Jones (1933–2024) ter dolgoletna producenta filmov o Jamesu Bondu Barbara Broccoli in Michael G. Wilson.

