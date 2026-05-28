Tom Hanks se je lotil novega velikega projekta

Ameriški filmski igralec Tom Hanks se je tri desetletja po tem, ko je igral v filmu Reševanje vojaka Ryana režiserja Stevena Spielberga, še enkrat vrnil k tematiki druge svetovne vojne. Tokrat se najpomembnejšega dogodka 20. stoletja – v napovedniku Hanks pove, da je druga svetovna vojna največji dogodek v zgodovini človeštva – loteva z dokumentarno serijo, ki obsega 20 epizod, Hanks pa je v njej pripovedovalec in eden od izvršnih producentov. Ambiciozna dokumentarna serija Druga svetovna vojna s Tomom Hanksom je pri nas na sporedu na kanalu History in želi ponuditi celovit pogled na drugo svetovno vojno – od vzpona nacizma in Hitlerjevega prihoda na oblast do ključnih vojaških in političnih prelomnic, ki so zaznamovale 20. stoletje.

Guardian v napovedi dokumentarca omenja, da Hanks že dolgo velja za enega najbolj predanih hollywoodskih ustvarjalcev, ko gre za tematike druge svetovne vojne. Sodeloval je še pri projektih Peščica izbranih (Band of Brothers, 2001), Greyhound (2020), miniseriji Pacifik (2010) ... Nova dokumentarna serija vključuje arhivske posnetke, restavrirano barvno gradivo ter komentarje zgodovinarjev in pričevanja, ki naj bi gledalcem približali človeško dimenzijo vojne.

Začne se z nemško invazijo na Poljsko leta 1939, nato pa spremlja hitro širjenje konflikta po Evropi. Njena ambicija je, da ne bi ostala le pri opisih vojaških operacij, pač pa želi razumeti psihološki in družbeni vpliv vojne na običajne ljudi. Hanks poudarja, da je druga svetovna vojna »spremenila vse« in da je vplivala tudi na njegovo družino, zato projekt dojema zelo osebno. »Ni življenja, ki se ga druga svetovna vojna ne bi dotaknila. Ni življenja, ki se ne bi spremenilo,« slišimo Hanksov glas. »Druga svetovna vojna je spremenila vse. Za vse nas.«

Serija po prikazu napada na Poljsko septembra 1939 oriše Hitlerjevo bliskovito vojno, v tretji epizodi pa se loti operacije Barbarossa, Hitlerjevega napada na Stalinovo Sovjetsko zvezo. Tema četrte epizode bo japonski napad na Pearl Harbor, pete, ki bo na sporedu junija, pa vojna na morjih. Hanks je za spletno stran revije Time povedal, da je govoril z ogromno množico ljudi, ki so mu omenjali, da so se za vojaško izobraževanje in vojaški poklic odločili, ker so videli leta 1998 posneti film Reševanje vojaka Ryana. Serija je trenutno prevedena v 40 jezikov. Sicer pa Hanks ne miruje. Trenutno snema film o umorjenem ameriškem predsedniku Abrahamu Lincolnu in nadaljevanje filma Greyhound, za katerega je prispeval tudi scenarij. Julija bo dopolnil 70 let.