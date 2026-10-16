Tomaž Domicelj in prijatelji/ce: glasbeni zakladi na vinilki

Legendarni slovenski glasbenik Tomaž Domicelj je svoji bogati glasbeni zapuščini dodal novo poglavje. V sodelovanju z ZKP RTV Slovenija in Radiem Slovenija je namreč izšla vinilna plošča z naslovom Tomaž Domicelj in prijatelji/ce: Življenje je lepo, na kateri so njegove brezčasne uspešnice dobile novo podobo. Pri projektu so moči združila nekatera najbolj prepoznavna imena domače glasbene scene, med njimi Nina Pušlar, Jan Plestenjak, Helena Blagne, Nina Strnad, Nuška Drašček in Lara Baruca. Na plošči je zbranih trinajst skladb, med njimi Avtomat, Brez sonca cvetja ni, Hej, Meri!, Laž, Želim si starih pravljic, Zbogom, sin, Špricer blues in Življenje je lepo. Številne so se skozi desetletja tako močno zasidrale v srca poslušalcev, da so že skoraj ponarodele. Glasbenike pri izvedbah spremljata Big Band RTV Slovenija in Revijski orkester RTV Slovenija.

Na novi vinilki je zbral trinajst skladb. FOTO: MEDIASPEED.NET

Ob izidu plošče je Domicelj obudil tudi spomine na svoje glasbene začetke. »Sredi šestdesetih let minulega stoletja sem stopil na rockersko glasbeno pot, ki se je počasi prelila v kitarsko-orgličarsko kantavtorstvo. Na zahtevni popevkarski teren pa sem ob številnih starejših in izkušenejših kolegih in kolegicah najprej prodrl skozi slovenske črno-bele televizijske ekrane,« se spominja. Njegova pot do širše prepoznavnosti je vodila prek televizijskih nastopov in glasbenih festivalov, ki so bili v tistem obdobju ključni za uveljavitev izvajalcev. Pomemben mejnik je bilo leto 1970, ko je prvič sodeloval na Mladinskem festivalu. Njegovi skladbi sta takrat izvajalain, za pesem Zbogom, sin pa je prejel nagrado. Zanimivo je, da je prav na novi vinilki ta skladba prvič predstavljena v njegovi izvedbi. Leto pozneje je na istem festivalu prvič nastopil tudi sam, in sicer s skladbo Stara mama.

V arhivu Radia Slovenija se je skozi desetletja nabralo več kot tisoč zapisov z Domiceljevim imenom in več kot šestdeset orkestrskih aranžmajev. Prav to bogastvo glasbene dediščine ga je spodbudilo, da nekatere skladbe, ki so bile doslej le redko izvajane, znova približa občinstvu. Njegovo zamisel je podprla radijska urednica Alja Kramar, Big Band RTV Slovenija pa je pod vodstvom dirigenta Tadeja Tomšiča posnel šest skladb. Domicelj je prispeval vokal in orglice, k sodelovanju pa povabil še glasbene prijatelje. Del programa so občinstvu predstavili že leta 2023 na koncertu Poletna noč – Srečen dan ob odprtju Ljubljana Festivala. Nova vinilna plošča tako ni le zbirka priljubljenih pesmi, temveč tudi poklon več kot pol stoletja dolgi glasbeni poti ustvarjalca, čigar melodije še danes povezujejo različne generacije poslušalcev.