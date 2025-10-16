Ena najbolj prepoznavnih hrvaških klap – Tomislav Bralić & Klapa Intrade – se ob svoji 40. obletnici delovanja vrača v Slovenijo. V petek, 28. novembra, bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani pripravili gala koncert, ki bo združil njihove največje uspešnice in prepoznavno dalmatinsko glasbeno tradicijo.

Štirideset let klapske glasbe na vrhuncu

Tomislav Bralić in klapa Intrade delujejo že od leta 1985. S svojimi koncerti so klapsko glasbo dvignili na raven množičnih spektaklov. Nastopajo na stadionih, v športnih dvoranah in prestižnih koncertnih prostorih po Evropi in svetu – od Amerike do Avstralije. Njihova prepoznavnost temelji na komorni interpretaciji, natančno izdelanem glasbenem izrazu ter občutku za dinamiko, s katerim ohranjajo tradicionalni duh dalmatinske pesmi in ga hkrati nadgrajujejo.

Pomemben mejnik v njihovi zgodovini je bil nastop leta 2006 na splitskem stadionu Poljud, kjer so na dogodku »Ne damo te pismo naša« navdušili poln stadion in stopili na pot bleščeče kariere. Od takrat redno polnijo največje dvorane in koncertne arene na Hrvaškem in v tujini.

Tomislav Bralić s klapo v areni Zagreb. FOTO: Press

Glas, ki je zaznamoval generacije

Tomislav Bralić, pevec iz Bibinja, je eden najbolj prepoznavnih glasov klapske glasbe. Njegov specifični bariton, ki združuje toplino, srčnost in izrazito emotivnost, je postal zaščitni znak zasedbe. Njegove pesmi so v zadnjih desetletjih postale del glasbenega izročila in osvojile številna občinstva po svetu.

S klapo Intrade izvaja tradicionalne dalmatinske pesmi, pa tudi skladbe uveljavljenih renesančnih mojstrov ter avtorske šansone, ki jih zasedba pogosto na novo priredi ali v celoti ustvari. Prav ta raznolikost jih je postavila med najbolj priljubljene hrvaške glasbene zasedbe sodobnega časa.

Bogata koncertna zgodovina in priznanja

Od leta 2006 naprej klapa redno nastopa na decembrskih prireditvah v Zagrebu, med drugim v Areni Zagreb, KD Vatroslav Lisinski in Domu sportova, kjer so pogosto gostili vrhunske hrvaške izvajalce, kot so Oliver Dragojević, Nina Badrić, Tony Cetinski in številni drugi. Leta 2017 so navdušili občinstvo v puljski Areni, leto pozneje pa s koncerti v Zagrebu, Splitu in Ljubljani potrdili svoj status ene najuspešnejših klap vseh časov.

Njihovo delo je bilo večkrat nagrajeno na festivalih zabavne glasbe, ob 35-letnici pa so izdali obsežno monografijo »Popili intrade i još su žedni«. Lani je izšel njihov novi album Još bi tija, v začetku prihodnjega leta pa bo premiero doživel dokumentarni film o njihovem izjemnem glasbenem fenomenu.

Koncert v Cankarjevem domu bo eden osrednjih dogodkov njihove jubilejne turneje.