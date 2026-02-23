Tony Cetinski v Ljubljani

Eden najbolj prepoznavnih glasov hrvaške glasbene scene, Tony Cetinski, bo v Media center Cvetličarna nastopil 21. marca. Na odru bodo zazvenele uspešnice Blago onom ko te ima, Kad žena zavoli, Umirem 100 puta dnevno, Onaj ko te ljubi sretan je, Kao u snu in številne druge. To ne bo le koncert, temveč srečanje generacij, ki jih povezujejo pesmi o ljubezni, hrepenenju in življenju.

Tony Cetinski. FOTO: Matea Smolčič Senčar

Tony Cetinski je v svoji bogati karieri prejel številna priznanja, med drugim tudi prestižno nagrado Oliver Dragojević Award za najboljšega pevca. Med vrhunci njegove poti je duet Dolce Suono z legendarnim tenorjem Josejem Carrerasom. Nastopil je tudi v londonski dvorani Royal Albert Hall ob Michaelu Boltonu ter sodeloval z več priznanimi opernimi umetniki. Posebno mesto v njegovem opusu ima tudi poklon Dinu Dvorniku s priredbo skladbe Ti si mi u mislima.

Od prvega albuma Samo srce ne laže, ki je izšel konec osemdesetih let, je izdal več kot dvajset albumov, kompilacij in koncertnih izdaj. Njegova karizma in odrska prezenca sta ga popeljali na številne evropske odre, kjer znova in znova potrjuje, da njegove pesmi živijo tudi daleč od studia.