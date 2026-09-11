Toronto bodo preplavili zvezdniki, predvajali bodo več kot 200 filmov

Na letošnjem torontskem filmskem festivalu bodo predvajali več kot 200 filmov, obiskali pa ga bodo tudi zvezdniki John Malkovich, Penelope Cruz in Chris Rock ter predstavnica K-popa Lisa. V središču 51. izdaje bodo zgodbe o outsiderjih.

Toronto privabi več sto tisoč obiskovalcev na projekcije in dogodke z rdečo preprogo za nekatere najbolj pričakovane premiere leta. Svetovno premiero bo letos tako doživel film I Play Rocky, ki ga je režiral oskarjevec Peter Farrelly. Film pripoveduje zgodbo o tem, kako se je takrat malo znani Sylvester Stallone – igra ga Anthony Ippolito – odločil za projekt Rockyja, ki mu je spremenil življenje.

Otvoritveni večer je bil rezerviran za svetovno premiero biografske drame v režiji oskarjevke Sian Heder Being Heumann, ki poudarja vztrajnost ameriške aktivistke Judy Heumann, ki se je borila za pravice hendikepiranih. V njem sta zaigrala Ruth Madeley v glavni vlogi in nominiranec za oskarja Mark Ruffalo.

Na letošnjem festivalu bodo premierno prikazali še en biografski film Villeneuve: Vzpon legende, ki opisuje vzpon kanadskega dirkaškega zvezdnika Gillesa Villeneuva od skromnih začetkov v Quebecu do vrhunca formule 1.

Na letošnjem festivalu bodo premierno prikazali biografski film Villeneuve.

Za programski vrhunec uvrščajo film Wild Horse Nine, ki spremlja dva agenta Cie na Velikonočni otok v zadnjih dneh vlade Salvadorja Allendeja v Čilu. Film, ki ga je režiral Martin McDonagh, so že prikazali v Benetkah in v Tellurideu. V Torontu ga bosta po pričakovanjih pospremila igralca John Malkovich in Sam Rockwell.

S festivala v Benetkah prihajata psihološki triler Bunker, v katerem sta Javier Bardem in Penelope Cruz odigrala par v krizi, ter najnovejši film nemškega režiserja Wernerja Herzoga Bucking Fastard.

Britanska zvezdnica Helen Mirren bo na festival pripotovala na svetovno premiero psihološkega trilerja A Talent for Murder, v katerem je odigrala pisateljico Patricio Highsmith, ki se znajde pod pritiski, da napiše zadnji roman Toma Ripleyja.

V programu dokumentarcev bo K-pop zvezdnica Lisa, znana tudi iz dekliške skupine Blackpink, predstavila film Always Lalisa, ki prikazuje začetek njene samostojne kariere in njene prve igralske korake v seriji Beli lotos.