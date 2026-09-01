Tožilca prepričala žirijo, Zajčji nasip občinstvo

Glavno nagrado Festivala evropskega filma Brežice za najboljši film zlato oko je mednarodna žirija podelila filmu Dva tožilca ukrajinskega režiserja Sergeja Loznice. Občinstvo štiridnevnega festivala, ki se je sklenil v soboto, je za svojega favorita izbralo film Zajčji nasip, so sporočili organizatorji.

Štirje dnevi so Brežice znova spremenili v prostor srečevanja evropskega filma. FOTOgrafije: Festival Evropskega Filma Brežice

Žirija je v filmu Dva tožilca prepoznala napeto in izrazito aktualno pripoved o birokratskih mehanizmih, ki omogočajo delovanje totalitarnih režimov. Zgodba mladega idealističnega tožilca, ki v Sovjetski zvezi leta 1937 poskuša razkriti krivice nad političnimi zaporniki, skozi mehanizme sistema razkriva zarote, neiskrenost in nevarnost posameznika, ki se mu zoperstavi.

Žirija je v filmu Dva tožilca prepoznala napeto in izrazito aktualno pripoved o birokratskih mehanizmih, ki omogočajo delovanje totalitarnih režimov.

Srebrno oko za najboljšo igralko je prejela Anna Geislerová (Karavan), srebrno oko za najboljšega igralca igralski tandem Lav Novosel in Andrija Žunac (Zajčji nasip), srebrno oko za najboljšo režijo pa Hlynur Pálmason (Ljubezen, ki ostaja). Posebno omembo za režijo je prejela Andreea Cristina Bortun (Odsev reke).

Letošnji nagrajenci

Častno nagrado za izjemen prispevek k evropski kinematografiji so že prvi večer podelili Borisu Cavazzi. Kot so utemeljili, gre za enega najvidnejših slovenskih igralcev, režiserjev in filmskih ustvarjalcev, ki je v več kot šestih desetletjih ustvarjanja pomembno zaznamoval slovenski, nekdanji jugoslovanski in širši evropski kulturni prostor.

Štirje festivalski dnevi so Brežice po besedah organizatorjev znova spremenili v prostor srečevanja evropskega filma, njegovih ustvarjalcev in občinstva. Letošnji program je prinesel filme, ki so zaznamovali največje svetovne festivale, slovenske festivalske premiere in dela nekaterih najvidnejših imen sodobne evropske kinematografije.

»Tretja izvedba Festivala evropskega filma Brežice je pokazala, da lahko kakovosten evropski film najde svoje občinstvo zunaj velikih kulturnih središč ter v mestu ustvari živahen prostor umetnosti, pogovora in srečevanja. Prisotnost evropskih filmskih ustvarjalcev pa postavlja ta festival na filmski zemljevid,« je povedal programski direktor festivala Aleš Pavlin.

Mednarodna žirija

Posebno težo je letošnjemu festivalu po navedbah organizatorjev dala mednarodna žirija, ki so jo sestavljali hrvaška igralka Leona Paraminski, slovenski režiser Marko Naberšnik in ciprski režiser Petros Charalambous.