Tremor z novim singlom »Komm, komerciala« napovedujejo svoj prvi album (VIDEO)

Na slovenski glasbeni sceni se vse redkeje pojavljajo mlade rock skupine, ki že od začetka jasno vedo, kdo so in kakšno glasbo želijo ustvarjati. Tremor je ena takšnih zasedb. Skupino sestavljajo Iris Vinski, Ian Štrucelj, Bor Kunič in Niko Homan, glasbeniki iz Ljubljane, Črnomlja in Podturna, ki kljub svojim zgodnjim dvajsetim letom samozavestno stavijo na avtorsko glasbo.

V času, ko domačo glasbeno produkcijo močno zaznamujejo elektronski ritmi in pop, Tremor ostajajo zvesti kitarskemu zvoku. Njihova glasba združuje elemente hard rocka, alternativnega rocka, grungea, postpunka in jugoslovanskega novega vala. Močan vokal, surovi kitarski riffi, izrazite basovske linije in natančen ritem spremljajo besedila o sodobnem svetu, odnosih in občutjih generacije, ki odrašča v času hitrih sprememb.

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Pomemben del njihove zgodbe so tudi koncerti. Radio Odeon jih je opisal kot »kombinacijo mladostne energije in zrelosti izkušenih glasbenikov«, po enem od nastopov pa so jih obiskovalci označili za »pravilno vzgojen razgrajaški bend«. Člani skupine takšno oznako sprejemajo kot pohvalo svoji neposredni odrski energiji.

Začelo se je na koncertu Repetitorja

Zgodba Tremorja se je začela konec leta 2023 po naključnem srečanju na koncertu skupine Repetitor v Metliki. Že na prvi skupni vaji januarja 2024 je nastala skladba Smeće ovaj svijet pokreće. Takrat so sprejeli tudi odločitev, da bodo ustvarjali izključno avtorsko glasbo.

Od prvega nastopa maja 2024 so redno koncertirali po Beli krajini in pozneje še drugod po Sloveniji. Nastopili so med drugim v Orto Baru, Klubu Gromka, Menzi pri koritu, Patriotu in na Škisovi tržnici, kjer so se predstavili kot eni izmed zmagovalcev natečaja Škisolov.

Pot do prvega albuma že nekaj časa tlakujejo s singli. Doslej so predstavili skladbi TV anđeli in Utopljeni, zdaj pa prihaja tretji singel Komm, komerciala. Skladba prinaša družbenokritično besedilo, glasbeno pa jo člani opisujejo kot eno svojih bolj raznolikih in energičnih stvaritev.

»Komm, komerciala je komad z družbenokritičnim besedilom. Glasbeno je zelo raznolik, poln energije in napetosti, ki me kontradiktorno spravijo v miren trans, dokler ga ne pretrga udaren refren,« pravi basist Bor Kunič. Dodaja, da je bilo podobno tudi snemanje v studiu BearTracks: pestro, hipnotično in zahtevno, a vredno vloženega truda.

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Navdih našli pri Wimu Wendersu

Pomemben del nove skladbe je tudi njen vizualni svet. Pevka in tekstopiska Iris Vinski pravi, da je navdih za videospot našla v filmu Nebo nad Berlinom režiserja Wima Wendersa. »Po ogledu filma sem si želela poustvariti občutek, ki ga vzbuja prizor zakajenega, mračnega kluba, v katerem nastopajo Nick Cave and the Bad Seeds. Upam, da nam je to uspelo na kiticah Komm, komerciale, preden izbije refren.«

Videospot so snemali med koncertom v Mladinskem centru Metlika, zato so vanj vključili tudi energijo občinstva. »V videospot smo vključili tudi kadre občinstva, kar je dodalo pravo vzdušje in energijo, ki jo imamo na naših koncertih. Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste nas prišli podpret,« pravi bobnar Niko Homan.

Snemanje pa ni potekalo brez utrujenosti. Kitarist Ian Štrucelj pojasnjuje, da so videospot snemali 8. maja, le dan po nastopu na Škisovi tržnici. »Bili smo precej utrujeni, ko smo postavljali sceno z odrom. Kljub temu smo na videospotu energični, kot vedno, ko nastopamo.«

Jeseni prihaja debitantski album

Izvirnost ostaja eno glavnih vodil skupine. Tremor nastopajo izključno z avtorskim repertoarjem, večina skladb pa nastane iz začetnih idej vokalistke in tekstopiske Iris Vinski, ki jih nato člani skupaj razvijejo v končne aranžmaje.Jeseni 2026 bodo Tremor predstavili svoj debitantski album, ki bo prvi celovit pregled njihove dosedanje ustvarjalne poti.