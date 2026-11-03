Tremor z ostrim prvencem: glasen obraz mladega slovenskega rocka (VIDEO)

Slovenska rockovska scena je bogatejša za nov glasbeni prvenec. Mlada skupina Tremor je predstavila album Žaluzije, na katerem se prepletajo družbenokritična besedila, ljubezenske zgodbe in surova kitarska energija. Četverica z razgibanim zvokom dokazuje, da ima mladi slovenski rock še veliko povedati.

Skupino sestavljajo Iris Vinski, Ian Štrucelj, Bor Kunič in Niko Homan, glasbeniki iz Ljubljane, Črnomlja in Podturna. Njihovo ustvarjanje združuje elemente hard rocka, alternativnega rocka, grungea, postpunka in jugoslovanskega novega vala. Pri tem stavijo na energično izvedbo in besedila, ki se ne izogibajo kritičnemu pogledu na družbo. »Album ni za vsakogar, niti ni bil narejen s tem namenom. Je pa tako raznolik, da lahko v njem vsak najde komad, ki mu je všeč,« pravi Kunič. Pred izidom prvenca so predstavili skladbe TV anđeli, Utopljeni in Komm, komerciala. Zadnja izstopa z družbenokritično vsebino ter prehodi od skoraj hipnotičnega vzdušja do udarnega refrena. Album Žaluzije od energičnega začetka do psihedeličnega zaključka razkriva različne plati skupine, ki se ne zadovolji s predvidljivimi glasbenimi rešitvami.