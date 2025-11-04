Trezna zabava z Umekom

Ljubljana bo 22. novembra gostila prav poseben dogodek – SOber Techno, prvo povsem trezno techno zabavo, kjer bo osrednji nastop pripadel svetovno znanemu slovenskemu DJ uMEKU. Dogodek bo potekal med 18. in 22. uro v garaži Neu Bar Residences v Ljubljani.

Po seriji uspešnih dogodkov Sober is fine, ki so dokazali, da se je mogoče zabavati tudi brez alkohola in drugih substanc, gre organizator Amalu tokrat še korak dlje. SOber Techno želi razbiti stereotipe o povezanosti elektronske glasbe z opojnimi sredstvi ter ponuditi novo, zavestno izkušnjo plesišča.

DJ Umek FOTO: Press

Oder bo postavljen v 360-stopinjski formaciji, kar pomeni, da bodo obiskovalci DJ-ja obkrožili z vseh strani in tako doživeli neposredno, intenzivno povezavo z glasbo. Takšen nastop je Umek doslej izvedel le v New Yorku, v Sloveniji pa bo to njegova prva tovrstna izkušnja.

Pred Umekom bo oder ogrel Elakto, ki bo s svojim prefinjenim izborom tehno ritmov poskrbel za popoln uvod v trezno, a energično popoldansko žuranje.

SOber Techno tako odpira novo poglavje v nočnem življenju Ljubljane – za vse, ki verjamejo, da je glasba edina substanca, ki jo resnično potrebujemo.