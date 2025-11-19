Tri mlade slovenske pevke v Litvi osvojile zlato

Tri mlade pevke Manca Druškovič ter Julija in Hana Dermol so nedavno dosegle izjemen uspeh na tekmovanju Sonata of the Stars 2025 v Druskininkaih v Litvi.

»Navdušile so z izjemno vokalno usklajenostjo, tehnično dovršenostjo in čutnim interpretiranjem skladbe. Trio Melodiva s svojim prepoznavnim zvokom in mladostno energijo dokazuje, da slovenska vokalna glasba lahko zmaguje tudi na mednarodnih odrih,« jim je nedavno, ob odprtju mesnice Oštirka na celjski mestni tržnici, kjer so dame zapele, polaskal nič manj izjemen Franci Podbrežnik, ki s svojimi izbranimi besedami in prezenco prav tako popestri prenekateri dogodek v Sloveniji.

Na tekmovanju so pevke Manca iz Vocal BK Studio ter Julija in Hana, učenki Glasbene šole Celje, zasijale med več kot 60 udeleženci iz vse Evrope. Kot trio Melodiva pa so osvojile zlato priznanje in naziv najboljša vokalna skupina tekmovanja.

Uspeh so dopolnile še s solo nastopi, na katerih sta Manca in Julija osvojili srebrno, Hana pa bronasto diplomo. Kot so zapisali v Vocal BK studiu, so ponosni in počaščeni, da je bil njihov vodja Boštjan Korošec hkrati član ugledne žirije na tem prestižnem festivalu, ki ga je organizirala gostiteljica Onutė Žukienė.