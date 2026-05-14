Tri nova priznanja za film Kuklin Fantasy (FOTO)

Film Fantasy slovenske režiserke Kukle, s pravim imenom Katarina Rešek, je prejel tri nagrade na filmskem festivalu jugovzhodne Evrope v Los Angelesu SEEfest. Nagradili so ga z glavno nagrado za igralski ansambel in mu namenili posebni omembi za najboljši film ter fotografijo. Žirija je v obrazložitvi za posebno omembo za najboljši film za Fantasy med drugim zapisala, da je film »kot ljubezensko pismo prijateljstvu, ki prepleta urbano surovost z magičnim realizmom ter tiho slovensko sosesko spreminja v prostor neskončnih možnosti«.

Režiserka Kukla je ponosna na zasedbo in celotno ekipo filma ter iskreno hvaležna za priznanja, ki so jih prejeli na festivalu SEEfest. »Nagrada za igralski ansambel, ki so jo ponovno prejele Mia Skrbinac, Sarah Al Saleh, Alina Juhart in Mina Milovanović, ter posebni omembi za najboljši film in za fotografijo (Lazar Bogdanović) so za nas krasna potrditev, da je film našel stik z občinstvom in strokovno javnostjo.« Kot še pravi, razume takšna priznanja »predvsem kot poklon skupinskemu delu, predanosti in pogumu celotne ekipe, ki je film soustvarjala skozi dolgotrajen proces nastajanja. Hvaležna sem vsem, ki so verjeli v film od prve ideje naprej in mu pomagali, da je zaživel,« je njene besede navedel Slovenski filmski center (SFC).

Prejel je tudi glavno nagrado letošnjega festivala v Trstu za najboljši celovečerni film. FOTO: Sfc/Lazar Bogdanović

Film sledi zgodbi treh prijateljic Mihrije, Sine in Jasne, ki odraščajo v okolju priseljencev in se upirajo pričakovanjem svojih družin. Njihov vsakdan se spremeni, ko se v sosesko priseli nova soseda, transspolna ženska Fantasy. Skupaj se podajo na pot raziskovanja spola, želje in lastne identitete. Trojico nagrad je film dodal lepemu naboru priznanj, ki jih je prejel že na nekaterih drugih festivalih. Na lanskem Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel pet vesen, lani pa tudi nagrado srce Sarajeva za igro, posebno omembo mermaid na filmskem festivalu v Solunu ter nagrado občinstva na 41. festivalu LGBT-filma.

V kategoriji kratkih filmov

Fantasy je prejel tudi glavno nagrado letošnjega festivala v Trstu za najboljši celovečerni film ter nagrado cineurope za najboljši film in stanovsko nagrado Štigličev pogled za režijo. Fantasy je slovensko-severnomakedonska koprodukcija, glavni producent je December film, nastal je z večinsko podporo Slovenskega filmskega centra.

Igrajo Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac in Mina Milovanović. FOTO: Sfc/Lazar Bogdanović

Katarina Rešek - Kukla FOTO: Jože Suhadolnik

V kategoriji kratkih filmov je v Los Angelesu posebno omembo za režijo prejel kratki animirani film Fačuk režiserke Maide Srabović. Ta v animiranem filmu pripoveduje zgodbo o mladi ženski v globoko verni vasi, ki je tik pred rojstvom nezakonskega otroka, zaradi česar jo okolica stigmatizira. Gre za hrvaško-slovensko manjšinsko koprodukcijo, slovenski koproducent je produkcijska hiša URGH!, glavni producent pa hrvaška produkcijska hiša Tetrabot. Oba nagrajena filma sta nastala tudi s podporo RTV Slovenija.