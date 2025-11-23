Trobentač na novi poti: Matic Kavcl predstavil svoj prvi videospot

Diplomirani trobentač Matic Kavcl je na glasbeno pot stopil pri šestih letih, pri štiriindvajsetih pa predstavlja prvo avtorsko pesem in estetsko dovršen videospot. Zgodba oz. ideja za pesem se je rodila iz opazovanja vsakdanjega življenja ter spoznanja, da ljudje nosimo preveč bremen in skrbi, ki negativno vplivajo na naše odnose – bodisi ljubezenske bodisi druge. Pesem spodbuja k razmisleku o tem, kako bi se lahko osvobodili vsakodnevnih skrbi in težav, ki nas bremenijo ter včasih celo oddaljujejo od stika z bližnjimi in resničnostjo.

Matic je napisal tako melodijo kot besedilo; skladba je bila posneta v ljubljanskem studiu Fono Records, kjer sta Matic in producent Domen Gracej skupaj oblikovala končno podobo ter aranžma. Vsi člani spremljevalne zasedbe študirajo na uglednih glasbenih akademijah po svetu, kar se odraža v tehnično dovršeni izvedbi in sodobni, mednarodno zveneči produkciji. Pri ustvarjanju skladbe so sodelovali še Domen Gracej, Jean Markič, Matej Tekavčič, Gal Sternad, Žan Milošič Dundek, Rene Grajfoner, Žan Hebar, Peter Ugrin, Hana Krampl in Aldina Clarisa Ban.