TrojicaFest za 20-letnico občine: navdušili Helena Blagne, Tanja Žagar, David Amaro in drugi

TrojicaFest je ob 20-letnici Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah privabil številne obiskovalce ter v štirih dneh združil vrsto znanih glasbenih imen, kulinariko, vino, dobrodelnost in praznovanje pomembnega občinskega jubileja. Festival se je začel s slavnostnim sprejemom, ki ga je gostil župan David Klobasa. V posebnem ambientu samostanske kleti in na samostanski terasi so se zbrali številni predstavniki politike, gospodarstva in lokalne skupnosti. Ob jubileju občine so se ozrli na prehojeno pot in dosežke zadnjih dveh desetletij, podelili pa so tudi občinska priznanja. Naziv častnega občana je prejel Peter Leopold, prvi ambasador občine pa je postal Branko Novak.

Eden najbolj ganljivih trenutkov je bila premierna predstavitev nove trojiške himne Kjer srce prebiva. Ob 20-letnici občine sta jo ustvarila župan David Klobasa in pevka Lea Sirk, za glasbeno produkcijo pa je poskrbel Boštjan Grabnar. Pesem ni nastala kot klasična himna, temveč kot poklon ljudem, družini, prijateljstvu in občutku pripadnosti kraju. Premierno jo je izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavlja osem domačink. Njihov nastop je ganil občinstvo in poskrbel za enega najbolj čustvenih trenutkov jubilejnega praznovanja. Projekt je imel tudi dobrodelno noto, saj so z njim zbirali sredstva za društvo Junaki 3. nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam.

Slavnostni govorec je bil Marko Lotrič, predsednik državnega sveta in stranke Fokus, ki je poklepetal s Tomažem Orešičem, podpredsednikom skupine Resalta.

Glasba povezala generacije

Tudi glasbeni program je bil izjemno bogat. Že prvi večer so na odru navdušili Helena Blagne, Neisha, David Amaro, Lea Sirk in Batista Cadillac. Petkov program so zaznamovali Ditka, Lea Sirk in skupina Flirrt, večerno dogajanje pa se je nadaljevalo ob ritmih DJ Kekija. Sobota je prinesla še več festivalske energije; na glavnem odru so nastopili Rocktors, Elvis Jackson in Estora, medtem ko je elektronski del programa privabil številne ljubitelje sodobnih ritmov. Za najmlajše in družine je bil poseben program Pomlad na jasi, številni obiskovalci pa so se ustavili tudi v Ulici okusov, kjer so ponudniki predstavili raznoliko ulično kulinariko.

Festival se je sklenil v nedeljskem ritmu. Za glasbeni finale so poskrbeli Smash/Platin Band, Firbci in Tanja Žagar, ki je s svojo energijo in uspešnicami navdušila občinstvo ter poskrbela za živahen zaključek štiridnevnega dogajanja. TrojicaFest je tudi letos dokazal, da je mnogo več kot le glasbeni festival. V Sveti Trojici so znova združili kulturo, dobrodelnost, lokalno skupnost in zabavo ter ustvarili dogodek, ki je v štirih dneh povezal ljudi vseh generacij.