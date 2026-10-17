Tudi Celine Dion je Barbie, poglejte, kako je videti njena lutka (FOTO)

Kanadska pevka Céline Dion se je pridružila seznamu zvezdnic, ki so se prelevile v barbike. Proizvajalec igrač Mattel je z novo posebno izdajo počastil izjemno kariero ene najuspešnejših pevk v zgodovini glasbe. Lutko so navdihnili pevkin videz in nastop na podelitvi oskarjev leta 1998, ko je zapela uspešnico My Heart Will Go On iz filma Titanik, zaradi katerega so kinematografi pokali po šivih, padali so tudi rekordi. Njena Barbie tako nosi dolgo, temno modro obleko, elegantni videz pa dopolnjuje verižica z modrim obeskom v obliki srca, kakor znameniti nakit iz filma s Kate Winslet in Leonardom DiCapriom.

Oseminpetdesetletna Dionova je fotografijo lutke objavila na družbenih omrežjih, kjer je z oboževalci delila navdušenje; kot je pojasnila, ji je v izjemno čast, da so ustvarjalci črpali navdih iz enega najpomembnejših trenutkov njene kariere. Ob tem je izrazila upanje, da bo Barbie spodbudila ljudi, naj ohranjajo samozavestno držo, sledijo svojim sanjam in verjamejo v moč lastnega glasu.

2022. LETA je razkrila, da ima hudo bolezen.

Pevka je leta 2022 razkrila, da ima redko nevrološko bolezen, imenovano sindrom toge osebe, zaradi katere se je morala za dalj časa posloviti z odrov. Po nekajletnem premoru se je septembra letos vrnila med oboževalce v Parizu, njena glasbena rezidenca v areni Plenitude v francoski prestolnici pa naj bi trajala vse do maja prihodnje leto. Med znanimi pevkami, ki so že dobile svojo različico priljubljene lutke, so Whitney Houston, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Miley Cyrus in Gloria Estefan, Elton John pa se je prelevil v Kena.