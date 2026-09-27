TV Poper v živo: legendarna satira se po 20 letih seli na oder

Po več kot dveh desetletjih se vrača TV Poper, satirična oddaja, ki je med letoma 1994 in 2003 zbadala družbeno in politično dogajanje. Le da tokrat ne na televizijske zaslone, ampak na gledališki oder. Avtorska komedija TV Poper v živo bo 1. oktobra doživela medijsko premiero v Festivalni dvorani v Ljubljani, pred občinstvo pa se vrača tudi del ekipe, ki je zaznamovala originalno oddajo. Boris Kobal je za Slovenske novice povedal, da ideja o vrnitvi ni nova. Z Borisom Devetakom sta o njej govorila že večkrat, a je vedno kaj prišlo vmes. Tokrat pa je dal odločilno pobudo Vid Valič. »Dobili smo se, se pogovorili in rekli: Probajmo. Naredili smo strukturo, kako bi to lahko bilo, in zdaj smo tu,« je opisal Kobal.

Na odru bodo v živo Kobal, Devetak in Nataša Živkovič, medtem ko se bodo Gojimir Lešnjak - Gojc, Nataša Tič Ralijan in Inacio Bintchende v predstavo vključevali prek posnetkov oziroma »javljanj s terena«. Kobal pravi, da so se za takšno formulo odločili predvsem zaradi usklajevanja igralskih obveznosti. Posnetega materiala bo približno pol ure, preostanek predstave pa bo potekal v živo. Prav neposreden stik z občinstvom je po Kobalovih besedah največja razlika med televizijo in odrom. »Na televiziji govoriš v objektive, ni reakcije in sploh ne veš, kaj si naredil. V gledališču pa je reakcija takoj. Lahko je tudi slaba, ampak je to bolj mikavno,« pravi. Starih likov niso preprosto preslikali na oder. Nekateri se vračajo, med njimi gospod Senica in družina Vižintin, ob njih pa so ustvarili nove like.

»Na televiziji govoriš v objektive, ni reakcije in sploh ne veš, kaj si naredil. V gledališču pa je reakcija takoj.«

V novi predstavi bodo združili igrane prizore, novice in javljanja s terena.

Stavek, ki živi še danes

Tudi politična in družbena satira ostajata del predstave. Vezna nit bodo novice, ki jih bosta brala Devetak in Živkovičeva, iz njih pa se bodo razvijali skeči in posnetki. Kobal se je ob tem pošalil, da se v politiki v vseh teh letih ni veliko spremenilo: »Samo imena so se spremenila. Žalostno je, da tudi imena ne tako zelo.« Ob vrnitvi seveda ni mogoče mimo legendarnega stavka »Alora, pridem več kasno,« ki je preživel desetletja. Kobal se njegovega nastanka spominja kot povsem spontanega trenutka pri skeču o carini. »To sploh ni bilo naštudirano. Nekdo je bleknil in se je prijelo,« je povedal. V šali je dodal, da bi se danes vozil s ferrarijem, če bi stavek takrat patentiral.

Nataša Tič Ralijan ob vrnitvi poudarja predvsem čar gledališča; pravi, da je z njim »malo okužena« in da težko verjame, da bi bili slovenski igralci srečni zgolj pred kamero. Pričakujejo predvsem gledalce, ki so TV Poper spremljali nekoč, pa tudi mlajše, ki so skeče spoznali prek staršev ali spleta.