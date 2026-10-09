Ugasnila zadnja zvezda zlate dobe Hollywooda

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Pri 102 letih se je izteklo bogato življenje oskarjevke Eve Marie Saint, ki je sodelovala z najboljšimi režiserji od Elie Kazana, Alfreda Hitchcocka in Otta Premingerja do Johna Frankenheimerja. Njena soigralca sta bila med drugimi zvezdnika Cary Grant in Marlon Brando. Leta 1955 je prejela oskarja, zadnjič je v filmu nastopila pri 95 letih. Svetlolasa in na videz krhka lepotica je kljubovala vsem spremembam v medijskem svetu ter v pozni starosti snemala celo podkaste.
Rodila se je leta 1924 v New Jerseyju, še preden se je kjer koli na svetu začel redni televizijski program, in leta 1942 debitirala na malih zaslonih z Božično pesmijo Charlesa Dickensa. Bila je zraven, ko se je začelo zlato obdobje ameriške televizije, nato pa se je kmalu pojavila tudi v filmskem svetu. Leta 1954 je ob Marlonu Brandu debitirala v kultnem filmu Elie Kazana Na pristaniški obali in prejela oskarja za stransko vlogo, enega od osmih, ki jih je dobil film. O soigralcu Marlonu Brandu je v enem od intervjujev leta pozneje dejala, da je bil čudovit, a da je imela občutek, da lahko vidi skoznjo.
Dlje ko živiš, pametnejši si, saj si marsikaj videl in doživel.
Najbolj nepozabno vlogo je odigrala pet let pozneje, ko jo je povabil k sodelovanju legendarni režiser Alfred Hitchcock. V filmu Sever-severozahod ji je namenil vlogo Eve Kendall, hladnokrvne dvojne agentke, ki je zapeljala junaka, ki ga je upodobil Cary Grant. Tako je poleg Grace Kelly, Tippi Hedren in Kim Novak postala ena od znamenitih Hitchcockovih blondink.
Eva Marie Saint, ki ima na hollywoodskem pločniku slavnih dve zvezdi, eno za film in drugo za televizijo, je dejala, da je prav dolga igralska kariera njenemu delu dodala globino. »Dlje ko živiš, pametnejši si, saj si marsikaj videl in doživel.«