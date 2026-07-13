Umetna igralka razburja Hollywood: virtualna Tilly Norwood že od 2025 dviga prah

Čeprav v resnici ne obstaja, je dvignila že veliko prahu. Virtualna igralka Tilly Norwood, ki od začetka svoje »kariere« jeseni 2025 še ni dobila filmske vloge, bo morda kljub zadržanosti Hollywooda do umetne inteligence vendarle dočakala svoj veliki preboj, po poročanju AFP napovedujejo njeni ustvarjalci. Studio Particle 6 je v teh dneh namreč sporočil, da bodo zanjo posneli celovečerni film. Ta bo v celoti nastal s pomočjo umetne inteligence (UI), pri čemer naj bi pomembno vlogo še vedno imeli ljudje: scenaristi, tehniki in igralci.

Igralka, ustvarjena z UI, naj bi dobila svojo prvo resno vlogo. FOTO: Handout Via Reuters

Naslov filma, Misaligned, ki pomeni neusklajeni, se nanaša na izziv razhajanja UI s človeškimi vrednotami in cilji. »Umetna inteligenca lahko podpira vrhunsko pripovedno filmsko ustvarjanje, vendar le z veliko mero človeške spretnosti, znanja, presoje in časa. To ni pomanjkljivost tehnologije. To je bistvo,« ob tem pravi ustanoviteljica in izvršna direktorica studia Particle 6 Eline van der Velden. Dodala je, da bodo v prihodnjem desetletju uspešni tisti filmski ustvarjalci, ki bodo dolgoletne izkušnje pripovedovanja zgodb znali povezati z novimi orodji UI. »Film Misaligned je naš poskus, da to pokažemo v celovečernem formatu,« je poudarila. Predstavnik studia Particle 6 pa je za AFP povedal, da je za zdaj še prezgodaj govoriti o načinu distribucije, torej ali bo film predvajan v kinih ali na pretočnih platformah, in o datumu premiere.

Napovedali so jo kot naslednjo Scarlett Johansson, ki pa sama glasno zahteva strožje omejitve uporabe UI ter generativnih orodij. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Negativni odzivi

Čeprav je virtualna igralka ob svojem »rojstvu« seveda požela veliko zanimanja, je v panogi vzbudila večinoma negativen odziv. »Da bo jasno, Tilly Norwood ni igralka, je lik, ustvarjen z računalniškim programom, ki se je uril na delu neštetih profesionalnih igralcev – brez dovoljenja in brez nadomestila,« je bil denimo oster igralski sindikat Sag-Aftra. Uporaba UI v filmski industriji je namreč zelo občutljiva tema. Sindikati in številni priznani igralci, med njimi Scarlett Johansson (na filmskem festivalu v Zürichu septembra 2025 so Tilly predstavili prav kot naslednjo Scarlett Johansson) in Cate Blanchett, zato že dlje časa zahtevajo strožje omejitve uporabe UI ter generativnih orodij v industriji, zlasti kadar ta uporabljajo avtorsko zaščitena umetniška dela brez izrecnega dovoljenja njihovih ustvarjalcev. Mnogi so izpostavili tudi strah pred razvrednotenjem človeške ustvarjalnosti ter opozorili, da se s tem odpira Pandorina skrinjica oziroma vrata v svet, v katerem je meja med resničnim in sintetičnim nevarno zabrisana ter včasih ni več mogoče ločiti med tem, kaj je resnično in kaj ne.