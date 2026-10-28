Umetna inteligenca krade Presleyjevo glasbo, imetniki pravic zahtevajo milijone

Ameriško podjetje Anthropic, ki stoji za umetnointeligenčnim klepetalnim robotom Claude, se je znašlo v nemilosti imetnikov pravic glasbe Elvisa Presleyja. V svoje modele umetne inteligence, kot so poročali ameriški mediji, je namreč vstavilo 274 Presleyjevih pesmi. In to menda brez kakršnegakoli soglasja skrbnikov glasbene zapuščine kralja rock'n'rolla. Tožba, ki je bila vložena na sodišču v ameriški zvezni državi Kalifornija v imenu več strank, zaradi kršitve avtorskih pravic zahteva odškodnino v skupni višini več kot 41 milijonov dolarjev (približno 36,68 milijona evrov) oziroma, kot je poročal New York Times, 150.000 dolarjev (134.183 evrov) na pesem. Med domnevno oškodovanimi pesmimi so tudi uspešnice, kot so Can't Help Falling in Love, A Little Less Conversation in Return to Sender.

274 Presleyjevih pesmi je posvojil robotski klepetalnik.

Skrbniki Presleyjeve glasbe omenjeno podjetje tudi obtožujejo, da so se izognili ukrepom za zaščito glasbe. Poleg tega naj bi, kot poroča revija Billboard, odstranili ali spremenili podatke o avtorskih pravicah iz pesmi. Spletni portal Vulture navaja, da tožniki v tožbi poudarjajo, kako je Claude ob pozivih, naj pesmi prilagodi sodobnemu občinstvu, ustvarjal besedila, ki so ohranjala prepoznavno strukturo, refrene in druge značilnosti izvirnikov, besede pa je le nekoliko spremenil. Tožniki so prepričani, da takšni izdelki pomenijo nedovoljene predelave. V Anthropicu so za New York Times že povedali, da se bodo vsekakor branili pred očitki.

S podobnimi obtožbami in tožbami glede razvoja svojih modelov umetne inteligence se soočajo tudi druga podjetja, kot je razvijalec ChatGPT OpenAI. Omenjene programe je namreč treba najprej usposobiti na milijonih podatkovnih točk iz knjig, z interneta in drugih virov, da bi navedli čim bolj natančne odgovore. Pravna vprašanja pri tem pogosto ostajajo nerešena.

Anthropic, ki stoji za umetnointeligenčnim klepetalnim robotom Claude, je sporočilo, da se bo branilo pred tožbo. FOTO: Dado Ruvic/Reuters