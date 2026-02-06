  • Delo d.o.o.
NOVO V KINEMATOGRAFIH

Umri, ljubezen moja: film o ljubezni, ki jo razžre osamljenost

Psihološko srhljivko je režirala Lynne Ramsay.
I. R.
 6. 2. 2026 | 08:05
Od včeraj je na velikem platnu na ogled zgodba knjižne uspešnice, psihološka srhljivka z naslovom Umri, ljubezen moja (Die My Love). Razkriva odnos mladega para – Grace (upodobi jo Jennifer Lawrence) in Jacksona (Robert Pattinson), ki se začne zaradi njene osamljenosti in poporodne depresije ter njegove nemoči krhati. Psihološko srhljivko je režirala vizionarska škotska režiserka Lynne Ramsay (njen film Pogovoriti se morava o Kevinu je osvojil vrsto mednarodnih nagrad), posneta pa je po knjižni uspešnici argentinske avtorice Ariane Harwicz, ki govori o ženski s hudo poporodno depresijo, nasilju, podeželskem okolju, napetih odnosih in strtih srcih. V filmu zaigrajo še Sissy Spacek, Nick Nolte, LaKeith Stanfield, Kennedy Calderwood in Victoria Calderwood. Oskarjevka Jennifer Lawrence je za glavno vlogo prejela več nominacij za različne nagrade, med njimi za zlati globus, film pa je nominiran za bafto za izjemen britanski film.

8 LET ni posnela celovečernega filma.

Grace in Jackson sta mlad par, ki se preseli iz urbanega New Yorka v idilično hišo ob gozdovih Montane. Vse deluje kot priložnost za nov začetek. Zaljubljenca preživljata dneve ob glasni glasbi, plesu, popivanju in predajanju strastnim poljubom. S pričakovanjem rojstva otroka in umikom od mestnega vrveža je to sprememba, s katero bi se lahko ona posvetila pisanju, on pa delu. Ko Grace rodi, pa se začne odnos med njima spreminjati. Ona ostaja z novorojenčkom doma ter se sooča z občutki osamljenosti in psihološke stiske, on pa je zaradi službe večino časa zdoma. Njeno vse slabše duševno zdravje vse bolj potiska nekdaj idilično razmerje v neprijeten in nepredvidljiv svet. Grace zajame globoka osamljenost, nezmožnost povezave z odtujenim možem in tisto, kar je bilo prej začetek nečesa novega, je začetek duševnega razpada.

Umri, ljubezen moja govori o nečem, o čemer nihče ne želi govoriti.

»Vsa ta poporodna pobitost je neumnost. Ne gre za to. Gre za razkrajanje razmerja, razkrajanje ljubezni in spolnosti po rojstvu otroka. Gre tudi za ustvarjalno blokado,« je pojasnila režiserka. To je njen prvi celovečerec po osmih letih. »Umri, ljubezen moja govori o nečem, o čemer nihče ne želi govoriti: ne le o poporodni depresiji, ampak o čisti in popolni norosti, takšni, za katero ni zdravila, celo začasnega olajšanja ne. V resničnem svetu bi stanje opredelili kot psihozo, toda v filmu Lynne Ramsay, posnetem po pronicljivem romanu Ariane Harwicz, ne gre za simptome, vzroke ali zdravljenje, ampak za čista čustva: trpljenje in vznesenost, vzpone in padce, ki bi se morali med seboj uravnotežiti, a se nekako ne,« so med drugim zapisali v reviji Time.

filmkinoLynne RamsayJennifer LawrenceRobert Pattinsonpsihološka srhljivka
