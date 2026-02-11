Umrl bobnar kultne skupine, žalostno vest so potrdili strti kolegi

Umrl je bobnar kultne rock skupine, žalostno vest so potrdili strti kolegi

Bobnar skupine The Pogues, Andrew Ranken, je umrl v 73. letu starosti, žalostno vest pa so na družbenih omrežjih potrdili njegovi kolegi iz kultne zasedbe.

Več let se je boril s kronično obstruktivno pljučno boleznijo

»Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Andrew Ranken, bobnar, ustanovni član in srce The Pogues. Andrew, hvala ti za vse – za tvoje prijateljstvo, duhovitost in velikodušnost duha ter seveda za glasbo. Za vedno boš naš resnični prijatelj in brat. V teh žalostnih in težkih trenutkih so naše misli in ljubezen z njegovo družino,« piše v izjavi, ki so jo podpisali Spider Stacy, James Fearnley in Jem Finer.

Čeprav uradni vzrok smrti ni bil objavljen, je znano, da se je Ranken več let boril s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, ob tem navaja Daily Mail.