Umrl bobnar kultne skupine, žalostno vest so potrdili strti kolegi

Umrl je bobnar kultne rock skupine, žalostno vest so potrdili strti kolegi
Bobnar skupine The Pogues, Andrew Ranken, je umrl v 73. letu starosti, žalostno vest pa so na družbenih omrežjih potrdili njegovi kolegi iz kultne zasedbe.
»Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Andrew Ranken, bobnar, ustanovni član in srce The Pogues. Andrew, hvala ti za vse – za tvoje prijateljstvo, duhovitost in velikodušnost duha ter seveda za glasbo. Za vedno boš naš resnični prijatelj in brat. V teh žalostnih in težkih trenutkih so naše misli in ljubezen z njegovo družino,« piše v izjavi, ki so jo podpisali Spider Stacy, James Fearnley in Jem Finer.
Čeprav uradni vzrok smrti ni bil objavljen, je znano, da se je Ranken več let boril s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, ob tem navaja Daily Mail.
