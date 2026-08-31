Umrl je Berto iz priljubljenih ajdovskih Elvis Jackson: »Žal je bila bolezen tokrat močnejša od vseh nas« (FOTO)

V 30-letni zgodovini je skupina Elvis Jackson iz Ajdovščine postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb, ki je s svojo mešanico ska, punka, reggaeja, hardcorea in metala presegla domače okolje. Skupina, ustanovljena leta 1997, je v letih delovanja nastopala po vsej Evropi in si oder delila tudi z velikimi imeni, kot so Faith No More, The Offspring, NOFX, Sepultura, Ska-P in Manu Chao.

Po boju s težko boleznijo je v nedeljo zjutraj umrl njihov ustanovni član, kitarist, pevec in avtor Boštjan Beltram – Berto. Bil je del prvotne četverice, ki so jo poleg njega sestavljali še David Kovšca – Buda, Erik Makuc – Slavc in Sašo Kotnik – Rado. Bertova kitarska linija je zaznamovala zgodnji zvok zasedbe. Med letoma 1999 in 2015 je skupina izdala pet albumov in EP, Beltram pa je sodeloval pri vseh. Z bendom je odigral več kot tisoč koncertov in z njim prepotoval velik del Evrope. V zadnjih letih se je zaradi zdravstvenih težav umaknil z odrov. Leta 2023 ga je pri Elvis Jackson na kitari zamenjal Marty Favento, skupina pa je v novi postavi februarja 2025 izdala šesti studijski album We Play 4 You.

Novico o njegovi smrti so člani benda objavili na družbenih omrežjih včeraj popoldan. »Z veliko žalostjo in neizmerno bolečino v srcu vam sporočamo, da se je po boju s težko boleznijo danes zjutraj od nas za vedno poslovil naš Berto,« so zapisali.

Spomnili so se mladosti, ki so jo preživeli skupaj. »Bili smo kot družina, skupaj smo ustvarjali, nastopali, se veselili, jokali, prepevali, objemali,« so zapisali. Berta so opisali kot človeka z velikim srcem in neskončno energijo, ki je močno zaznamovala tako njihovo glasbo kot njih same. »Bil je odličen kitarist, pevec in avtor z veliko začetnico,« so poudarili. Ob tem niso skrivali, kako zelo ga bodo pogrešali kot prijatelja. »Dragi Berti, neizmerno bomo pogrešali tvojo trmo, da se vse da, tvoj ciničen humor, zajebancije v kombiju in v placu za vaje ter neskončne debate o prihodnosti benda v hotelskih sobah do jutranjih ur. Tvoje hreščeče solaže in kitarski rifi, ki so nas tako ali drugače zaznamovali za vedno, pa ostajajo v spomin nate z nami še naprej,« so se poslovili.

FOTO: arhiv skupine

Na koncu so izrazili iskreno sožalje njegovim svojcem in zapis sklenili s preprostimi besedami: »Dragi Berto, počivaj v miru.«. Bend pa še zdaleč ni edini, ki na Boštjana ne bo pozabil nikoli. Sprva bolj na ajdovskem, sedaj pa tudi že čez meje nadvse priljubljeni Jacksoni so pustili pečat na celi generaciji. Njihovo ustvarjanje se nadaljuje z nekoliko drugačnim pristopom na kitari, leta pa počasi kažejo pravo pot naprej od legendarnega albuma Against the Gravity iz 2009 ter zadnjega albuma z Boštjanom leta 2015, Radio Unfriendly.