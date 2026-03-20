Umrl je legendarni Chuck Norris

Umrl je ameriški igralec Chuck Norris, ikona številnih akcijskih filmov in televizijske serije Teksaški mož postave. Star je bil 86 let, poročajo ameriški mediji. Norrisa so v četrtek hospitalizirali na Havajih, kot je danes sporočila njegova družina, je umrl še istega jutra, ko so ga pripeljali v bolnišnico.

Družina je ob novici o smrti igralca zaprosila za spoštovanje zasebnosti. Kot so objavili na enem od družbenih omrežij, je Norris umrl obkrožen z družino in mirno. »Svetu je bil znan kot mojster borilnih veščin, igralec in simbol moči. Za nas je bil predan mož, ljubeč oče in dedek, neverjeten brat in srce naše družine,« so še zapisali. V svojem življenju je bil neomajno predan ljudem, ki jih je imel rad. »S svojim delom, disciplino in prijaznostjo je navdihnil milijone ljudi po vsem svetu in pustil trajen pečat na številnih življenjih,« so še dodali.

Norris je sicer še pred nekaj dnevi, natančneje 10. marca, ko je praznoval 86. rojstni dan, na svojem profilu na Instagramu objavil video, v katerem ga lahko vidimo na treningu boksa. V videu je povedal: »Ne staram se. Izboljšujem se.« V njem je še vedno kazal dobro fizično pripravljenost za svojo starost.

Znan po šalah

Igralca si njegovi oboževalci ne bodo zapomnili samo po filmskih vlogah ter po tem, da je bil mojster borilnih veščin. Zapomnili si ga bodo tudi po šalah, ki so se navezovale nanj. V njih je veljal za neuničljivega in najboljšega v vsem. A žal je tudi on včeraj izgubil svojo bitko. Njegova zapuščina bo za vedno ostala vtkana v zgodovino borilnih veščin in filma, kjer bo njegovo ime še naprej služilo kot sinonim za neomajno moč in disciplino, ki sta zaznamovali celotno generacijo.