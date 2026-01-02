  • Delo d.o.o.
SLOVO

Umrl je vodja skupine, ki je poznana po uspešnici Bela snežinka

Slobodan Filipovič je leta 1974 ustanovil skupino Veter. Z njo so posneli več kot 120 pesmi, izdali deset albumov, nastopili na številnih festivalih ter koncertih doma in v tujini.
STA, A. Ka.
 2. 1. 2026 | 15:58
 2. 1. 2026 | 16:40
2:04
Umrl je vodja skupine Veter Slobodan Filipovič. Skupina Veter, ki jo je Filipovič ustanovil leta 1974, je najbolj poznana po zimzeleni uspešnici Bela snežinka. Novico o Filipovičevi smrti so na Facebooku sporočili organizatorji dogodka Moč glasbe nas združuje, s katerim se je skupina Veter 1. decembra 2024 ob 50. obletnici ustanovitve uradno poslovila z glasbenih odrov. Ob tem je prejela tudi zlato ploščo za posebne dosežke v glasbeni industriji.

Filipovič se je rodil 14. junija leta 1952, že v glasbeni šoli se je naučil igrati harmoniko in od desetega leta naprej sestavljal ansamble. S skupino Veter so posneli več kot 120 pesmi, izdali deset albumov, nastopili na številnih festivalih ter koncertih doma in v tujini. Kot so še navedli v zapisu, so se v skupini kalili številni kasneje znani slovenski pevci, v zgodovino slovenske glasbe pa se je skupina zapisala s skladbo Bela snežinka, ki velja za eno najbolj predvajanih decembrskih uspešnic. Med bolj prepoznavnimi pesmimi skupine Veter so tudi pesmi Če bi se šest spremenila v devet, Gabrijela, Manuela, Bele ladje, Ne damo Slovenije in Hrastniška deklica.

Filipovič je sodeloval tudi v drugih glasbenih projektih. Leta 2022 je od takratnega predsednika republike Boruta Pahorja prejel priznanje za prostovoljsko udejstvovanje na področju kulture in umetnosti. Kot so tedaj zapisali ob utemeljitvi priznanja, je Filipovič tudi ustanovitelj in predsednik Kulturnega društva Veter, ki je več kot 30 let organiziralo dobrodelne koncerte, med drugim pa je bil aktivno vpet v izgradnjo novega doma Starejših občanov v Hrastniku.

