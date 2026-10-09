Umrl je legendarni Goran Bare

V 62. letu starosti je danes umrl eden najbolj znanih hrvaških rock glasbenikov Goran Bare, pevec kultne skupine Majke, poročajo hrvaški mediji. Člani skupine so ga okoli 13. ure našli mrtvega v njegovem stanovanju, sta za Večernji list potrdila glasbenika Mario Rašić in Alen Tibljaš.

Bare je veljal za eno najpomembnejših in najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaške rockovske scene, ki jo je zaznamoval s svojim značilnim glasom in brezkompromisnim odnosom do glasbe. Kot pevec in avtor skupine Majke je pustil globok pečat s pesmimi, kot so Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene in Budi ponosan. Njegovo kariero so zaznamovali energični koncertni nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje, o katerih je odkrito govoril v javnosti.

Po navedbah Rašića in Tibljaša sta ga zadnjih pet let poskušala prepričati, naj poišče zdravniško pomoč in se sooči z zdravstvenimi težavami, vendar neuspešno. Konec septembra se je Baretu med nastopom v Makarski poslabšalo zdravstveno stanje, zaradi česar so morali koncert prekiniti že med prvo pesmijo. Skupina Majke je nato napovedala dvomesečni premor, da bi pevec lahko okreval.