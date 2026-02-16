Umrl je legendarni igralec Robert Duvall

V 96. letu starosti je v nedeljo umrl ameriški igralec Robert Duvall. »Včeraj smo se poslovili od mojega ljubljenega moža, dragega prijatelja in enega največjih igralcev našega časa. Bob je mirno umrl doma. Za svet je bil igralec, nagrajen z oskarjem, režiser, pripovedovalec zgodb. Zame je bil preprosto vse,« je sporočila njegova žena Luciana Duvall.

Dodala je, da je bila njegova strast do poklica enakovredna le njegovi »globoki ljubezni do likov, odličnih obrokov in družabnosti«. Duvall je najbolj poznan po vlogah v filmih, kot so M. A. S. H. (1970), Boter (1972), Boter 2 (1974), Orel je pristal (1976) in Apokalipsa zdaj (1979). Osvojil je več nagrad, med drugim leta 1983 tudi oskarja za vlogo v filmu Nežno usmiljenje.