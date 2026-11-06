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SLOVO LEGENDE

Umrl je legendarni režiser, avtor enega najbolj kontroverznih filmov vseh časov

V sedemdesetih letih se je usmeril v erotični žanr.
FOTO: Damien Meyer Afp
FOTO: Damien Meyer Afp
N. P.
 6. 11. 2026 | 19:44
2:38
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V 94. letu starosti je umrl legendarni italijanski režiser Giovanni »Tinto« Brass, ustvarjalec nekaterih najbolj razvpitih erotičnih filmov s konca 20. stoletja, med katerimi izstopajo Salon Kitty, Kaligula in Ključ (La Chiave).

Vest o njegovi smrti sta italijanski tiskovni agenciji Ansa sporočila njegova žena Caterina Varzi ter otroka Bonifacio in Beatrice. Brass, ki se je rodil v Milanu in odrastel v Benetkah, je svojo filmsko pot začel v Parizu kot montažer. Po vrnitvi v Italijo je delal kot montažer in pomočnik režije pri filmski legendi Robertu Rosselliniju. Hitro si je pridobil ugled zaradi svojega nenavadnega sloga, leta 1964 pa ga je Umberto Eco prosil za ustvarjanje dveh kratkih filmov z vizualnimi eksperimenti za milanski oblikovalski Triennale di Milano. Za režijo filma Peklenska pomaranča (A Clockwork Orange) naj bi se z njim pogovarjala celo hiša Warner Bros, a je bila časovna stiska razlog, da je projekt naposled prevzel Stanley Kubrick.

V sedemdesetih letih se je Brass preusmeril v erotični žanr. V pogovoru za časnik La Repubblica je pojasnil: »Posnel sem toliko erotičnih filmov, ker sem verjel, da je erotika ključni element človeškega izražanja ter predvsem ključ do prikazovanja žensk. To me je najbolj zanimalo.«

Najbolj kontroverzni film

Njegov film Salon Kitty iz leta 1976 je temeljil na resnični zgodbi o berlinski javni hiši, ki so jo nacisti uporabili za vohunjenje za tujimi zavezniki in lastnimi častniki. Leta 1979 ga je Bob Guccione najel za režijo Kaligule, poskusa ustvarjanja komercialnega pornografskega filma z zgodbo o enem najbolj zloglasnih vladarjev starega Rima. V filmu so zaigrali Malcolm McDowell v glavni vlogi ter Helen Mirren, Peter O’Toole in John Gielgud. Scenarij je napisal Gore Vidal, a ga je Brass predelal ter vanj vključil orgije in obsežne prizore ženske golote.

Vidal se je od filma javno distanciral, enako pa je storil tudi Brass, potem ko je Guccione brez režiserjevega dovoljenja posnel dodatne prizore pravega spolnega odnosa in jih vključil v končno različico. Film je v britanska in ameriška kina prišel leta 1980, Brass pa je bil naveden le kot avtor »glavne fotografije«. Preurejena različica brez Guccionejevih vložkov je izšla leta 2023, vendar Brass pri njej ni sodeloval in je ni odobril.

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