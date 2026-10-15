Umrl je priznani hrvaški glasbenik Mirko Cetinski, oče pevca Tonyja Cetinskega

Po dolgi in hudi bolezni je danes zjutraj v 79. letu starosti umrl Mirko Cetinski, priznani istrski pevec in oče priljubljenega hrvaškega glasbenika Tonyja Cetinskega. Za seboj je pustil šest desetletij glasbenega ustvarjanja, njegov talent in ljubezen do glasbe pa sta zaznamovala tudi njegova sinova Tony in Matteo Cetinski, poroča Jutarnji.hr.

Mirko Cetinski se je rodil leta 1947 v Pulju, prve korake na glasbeni poti pa je naredil zelo zgodaj. Svoj prvi javni nastop je imel že leta 1962, ko je bil star komaj 15 let. Glasba je tako postala pomemben del njegovega življenja, občinstvo pa ga je skozi desetletja spoznalo po številnih pesmih, s katerimi je zaznamoval istrsko in hrvaško glasbeno sceno. Med skladbami, po katerih se ga poslušalci najbolj spominjajo, so Kupil sam ti prstenac, Moje ludo srce in Obuci najljepšu haljinu. S svojim glasom in interpretacijo si je ustvaril prepoznavno mesto med istrskimi pevci, njegova glasbena zapuščina pa bo ostala povezana tudi z družinsko tradicijo.

Ljubezen do glasbe je prenesel na sinova

Posebno mesto v njegovem življenju je imela družina. Njegova sinova Tony in Matteo sta prav tako povezana z glasbo, Tony Cetinski pa je postal eden najbolj prepoznavnih hrvaških pevcev in si ustvaril uspešno samostojno kariero. Mirko je tako za seboj pustil ne le dolgoletno glasbeno pot, temveč tudi družinsko dediščino, ki se nadaljuje skozi ustvarjanje njegovih sinov.

Zadnja leta se je spopadal s hudo boleznijo

V zadnjih letih se je glasbenik spopadal s hudo boleznijo. Kljub temu ostaja v spominu kot ustvarjalec, ki je velik del svojega življenja posvetil glasbi in nastopanju.

Zadnje slovo od Mirka Cetinskega bo potekalo v krogu družine. Svojci so ob tem prosili za tiho sožalje in spoštovanje zasebnosti v težkih trenutkih.