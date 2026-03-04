  • Delo d.o.o.
V 85. LETU

Umrl legendarni igralec priljubljene serije

Njegov glas in igralska prezenca bosta ostala del britanske televizijske in radijske zgodovine.
 FOTO: Tomertu/Getty Images
 FOTO: Tomertu/Getty Images
N. P.
 4. 3. 2026 | 12:54
2:23
A+A-

V 85. letu starosti je umrl britanski igralec Eric Allan, ki je zaznamoval zgodnja leta priljubljene serije Emmerdale. V dolgoletni, skoraj pol stoletja trajajoči karieri je ustvaril vrsto nepozabnih vlog, kolegi in poslušalci pa se od njega poslavljajo s toplimi besedami spoštovanja. Allan je leta 1972 v takratni seriji Emmerdale Farm upodobil vaškega kovača Franka Blakeyja. Nastopil je že v prvi televizijski poroki v zgodovini serije, kjer se je njegov lik poročil z Janie Harker. Po odhodu iz serije januarja 1974 je svojo pot nadaljeval predvsem na radiu in se uveljavil kot eden najbolj prepoznavnih glasov britanskih radijskih nadaljevank.

Skoraj četrt stoletja je na BBC Radio 4 igral kmeta Berta Fryja v kultni seriji The Archers. O svojem liku je leta 2021 dejal: »Njegov svet je bil ročno izdelan: popravi in ponovno uporabi, zaveži z vrvico, shrani za deževne dni. Vedno sem si predstavljal, da ima še vedno obleko, v kateri se je poročil pred 60 leti. Kontinuiteta in vzdržljivost sta pomenili vse.« Dodal je tudi, da so se ustvarjalci k Bertu pogosto zatekli, ko so zgodbe postale preveč mračne in je bilo treba vnesti nekaj lahkotnosti. 

V bogati karieri je nastopil tudi v filmih in serijah, med drugim v Dogodivščinah Sherlocka Holmesa. Prve igralske izkušnje je nabiral v gledališčih v Leicestru in Nottinghamu, nato pa več let sodeloval z ugledno Royal Shakespeare Company. Prav v tem obdobju je sodeloval z režiserjem Mikom Leighem in odigral glavno vlogo v njegovem prvencu Bleak Moments, ki je ob izidu dvignil precej prahu. 

Rodil se je leta 1940 vojaku in učiteljici igre. Odraščal je v Yorkshiru in Wolverhamptonu, del mladosti pa preživel tudi v Kanadi, kamor se je družina preselila, ko mu je bilo 15 let. Pri 18 se je vrnil v Veliko Britanijo in se vpisal na prestižno londonsko igralsko akademijo RADA. Za seboj je pustil ženo Susan in dva otroka. Njegov glas in igralska prezenca bosta ostala del britanske televizijske in radijske zgodovine.

