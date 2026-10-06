Šok v svetu glasbe: umrl slavni skladatelj, še pred tedni je načrtoval nove projekte

V 76. letu starosti je umrl priznani britanski skladatelj George Fenton, eden najvidnejših avtorjev filmske in televizijske glasbe svoje generacije. Njegova družina je sporočila, da je umrl nepričakovano. V več kot pet desetletij dolgi karieri je ustvaril glasbo za več kot sto filmov, številne televizijske serije in znamenite naravoslovne dokumentarce, med njimi Modri planet, Planet Zemlja in Ledeni planet. Guardian

Fenton je bil kar petkrat nominiran za oskarja. Med njegovimi najbolj znanimi filmskimi deli so glasba za filme Gandi, Krik svobode, Nevarna razmerja, Kraljevi ribič in Neskončen dan. Za Gandija je glasbo ustvaril skupaj z Ravijem Shankarjem, za Krik svobode pa z Jonasom Gwangwo.

Glasba, ki je spremljala največje podobe narave

Številni ga bodo najbolj poznali po sodelovanju z Davidom Attenboroughom. Prav njegov prepoznavni orkestrski slog je postal skoraj neločljiv od spektakularnih posnetkov oceanov, divjine in življenja na Zemlji.

Še pred tedni je sklepal nove posle

Njegova smrt je bila toliko bolj nepričakovana, ker je bil še vedno poklicno zelo dejaven. Po poročanju britanskih medijev je le nekaj tednov pred smrtjo podpisal nove dogovore za glasbo pri dveh filmih in muzikalu. Njegovo zadnje filmsko delo je bila glasba za film Up Against It, ki je bil septembra predstavljen na filmskem festivalu v Torontu.

Za seboj je pustil ženo Amando, nekdanjo ženo Jane, tri otroke in šest vnukov. Njegova družina je ob smrti zapisala, da za seboj pušča tudi »življenje glasbe«