Umrla je sestra legendarne glasbenice, njen glas je občudoval sam Bono (VIDEO)

Glasbeni svet žaluje za »enim najlepših glasov, ki jih je človeško uho kadarkoli slišalo«, kot je glas Maire Brennan nekoč opisal frontman legendarnih U2 Bono, ki je z Mairo in njeno skupino pred desetletji posnel tudi duet. Novico o smrti irske glasbenice sta sporočila njena brata, tudi sama glasbenika, trojica pa je nekoč skupaj muzicirala v zasedbi Clannad, Maira se je nato posvetila solo karieri. »Povsem strti smo zaradi smrti naše drage sestre Maire. Poslovila se je sinoči na svojem domu v Donegalu, obkrožena z družino. Njen glas je skupini Clannad prispeval značilni podpis in bo živel večno,« sta zapisala njena brata Pol in Ciaran. Maira Brennan je bila stara 73 let, 4. avgusta bi jih dopolnila 74. Vzrok smrti ni znan.

Maira, v svetu bolj znana pod umetniškim imenom Moya, je bila najstarejša od devetih otrok, svetovno glasbeno slavo je doživela še ena od njenih sestra – Enya. Glasbeno pot je Moya začela še kot otrok, skupaj s sorojenci so pogosto nastopali v lokalnih pubih, pozneje je glasbo tudi študirala na Irski kraljevi akademiji, kjer se je posvetila igranju harfe, klavirja in solo petju. Leta 1970 se je pridružila bratoma Polu in Ciaranu ter stricema Noelu in Padraigu in skupaj so ustanovili zasedbo Clannad. Z njimi je Moya posnela 17 albumov in si prislužila eno najbolj prestižnih glasbenih nagrad grammy. Za nekaj let se jim je pridružila tudi sestra Eithne, pozneje znana kot Enya.

Moya je skupno posnela 25 albumov in prodala 20 milijonov izvodov, pisala je filmsko glasbo in jo tudi izvajala, pogosto se je odzvala tudi povabilu drugih glasbenikov ter posnela ogromno duetov, med drugim z Robertom Plantom, Vanom Morrisonom, že omenjenim Bonom ter Ronanom Keatingom. Poročena je bila dvakrat, prvič zgolj 18 mesecev, nato je leta 1990 večno zvestobo obljubila britanskemu fotografu Timu Jarvisu, s katerima ima dva otroka.