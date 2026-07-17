Umrla je zvezdnica filma Sam doma (FOTO)

Umrla je igralka, ki je v drugem delu svetovne uspešnice Sam doma ganila srca gledalcev po svetu. Brenda Fricker je v tej božični klasiki upodobila starejšo in nekoliko ekscentrično gospo z golobi, ki jo Kevin sreča med sprehodom po newyorškem Centralnem parku, se z njo spoprijatelji, na koncu pa mu reši življenje.

Brenda Fricker je umrla v 82. letu starosti, žalostno novico pa je potrdil njen zastopnik Phil Belfield, ki se je od nje poslovil z besedami, da igralke, kakršna je bila Brenda Fricker, ne bomo več videli in da je »svet z njeno smrtjo izgubil nekaj posebnega«. Igralka, ki je sredi februarja dopolnila 81 let, je imela že dalj časa zdravstvene težave, kaj je bila vzrok smrti uradno sicer ni znano, piše The Sun.

Fricker je ustvarila dolgo in izjemno igralsko kariero, med svetovne zvezde pa sta jo izstrelili predvsem dve vlogi. V filmu Moja leva noga je upodobila mamo irskega pisatelja in slikarja Christyja Browna, ki ga je igral Daniel Day-Lewis. Za pretresljivo predstavo je leta 1990 prejela oskarja za najboljšo stransko igralko in postala prva irska igralka s tem prestižnim priznanjem. Le dve leti pozneje pa je osvojila srca družin po vsem svetu, ko se je pojavila v filmu Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku.

Igralka, rojena v Dublinu, je pred začetkom igralske poti delala pri časniku The Irish Times. Pozneje je sodelovala pri številnih televizijskih in filmskih projektih, med drugim je nastopila v serijah Tolka Row, Coronation Street in Casualty ter filmih The Field, A Time to Kill in Veronica Guerin. Njena zadnja vloga je bila v filmu The Swallow iz leta 2024.