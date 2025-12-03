  • Delo d.o.o.
PREDAN COUNTRYJU

Upokojenec Pidži ima novega in tudi zadnjega

Milan Pečovnik - Pidži je izdal 12. zgoščenko, in kot je zaupal Bulvarju, tudi zadnjo, medijsko se ne namerava več izpostavljati.
Pidži Country Band sestavljajo (z leve): Dragan Verber, Branko Šeško, Pidži, Mitja Novak in Rista Ibrić, član znane country zasedbe Plava trava zaborava. FOTO: OSEBNI ARHIV

Naslovnica novega, zadnjega albuma kavboja Pidžija FOTO: VILJEM KLEMENČIČ

Upokojenec s še zdaleč ne upokojenskim urnikom FOTO: DEJAN VODOVNIK

Dejan Vodovnik
 3. 12. 2025 | 10:25
2:27
Milan Pečovnik - Pidži je predan countryju. Zraven je bil že pri prvem tovrstnem slovenskem bandu, pri D'Drava country dečki, s katerim je leta 1981 prvič opozoril na značilnosti različnih instrumentov in bogato barvitost country glasbe. Pomagal je tudi v 80. letih znani in uspešni country skupini Pohorje Express. Že dobra štiri desetletja pa traja samostojna pot tega samosvojega kavboja.

Te dni je izšla njegova 12. zgoščenka z naslovom Pesem ostaja, seveda, vnovič pri ZKP RTV SLO, tako kot večina njegovih izdelkov do zdaj. No, razen dveh kaset in enega cedeja, ki so izšli pri založbi Helidon. Kot pravi, je ponosen na izdelek, na katerem je 12 pesmi, nekaj starejših, nekaj novejših, med njimi uglasbljena pesem Toneta Pavčka z naslovom Na svetu si.

»Vsaka pesem ima svojo zgodbo. Nekatere se rodijo iz sončnih dni, druge iz tišine večerov, vse pa v sebi nosijo del srca,« pravi kavboj Pidži in dodaja: »Ta album je moj zadnji, naj bo spomin na vse poti, ljudi in trenutke, ki so v meni pustili sledi. Album ni le zbirka skladb, ampak poklon času, življenju in vsem, ki so bili ob meni – na odru, v dvoranah, doma ob radiu …, vsepovsod, kjer nas je povezovala iskrena melodija countryja. Kakor koli, glasbena pot se morda končuje, a melodije, pesmi ostajajo.«

Upokojenec, predan glasbi

Pidži je že štiri leta v pokoju. Vendar, kot pravi, je njegov urnik tudi v pokoju vse prej kot upokojenski. »Veliko časa namenjam športu – predvsem tenisu in pohodništvu, rad se odpravim v gozd po gobe. Ljubezen do glasbe pa ostaja trdna,« še pove samosvoj slovenski kavboj, ki se medijsko ne namerava več izpostavljati, saj se glasba, ki mu je pri srcu, redkeje vrti po radijskih valovih. »A country glasba ne pozna staranja – z bendom Pidži Country Band še vedno radi zaigramo, če se nas prireditelji spomnijo. Škoda le, da so tudi uredniki, ki so še znali prisluhniti naši zvrsti, že v penziji,« navrže. 

