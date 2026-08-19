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Uroš in Tjaša pred največjim koncertom kariere združila več kot tri tisoč glasov

Predstavila sta pesem, pri kateri so sodelovali njuni oboževalci.
Za novo pesem sta ustvarila večtisočglavi zbor. FOTO: OSEBNI ARHIV

Za novo pesem sta ustvarila večtisočglavi zbor. FOTO: OSEBNI ARHIV

V Hali Tivoli pripravljata veliko praznovanje. FOTO: OSEBNI ARHIV

V Hali Tivoli pripravljata veliko praznovanje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Priznavata, da imata pred koncertom veliko treme. FOTO: OSEBNI ARHIV

Priznavata, da imata pred koncertom veliko treme. FOTO: OSEBNI ARHIV

Za novo pesem sta ustvarila večtisočglavi zbor. FOTO: OSEBNI ARHIV
V Hali Tivoli pripravljata veliko praznovanje. FOTO: OSEBNI ARHIV
Priznavata, da imata pred koncertom veliko treme. FOTO: OSEBNI ARHIV
Kaja Grozina
 19. 8. 2026 | 07:13
3:07
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Uroš in Tjaša odštevata dneve do enega največjih večerov svoje glasbene poti. 9. septembra bosta v ljubljanski Hali Tivoli praznovala deset let skupnega ustvarjanja, tri tedne pred koncertom pa sta predstavila novo pesem Da bi znali ž'vet življenje, pri kateri je sodelovalo kar približno 3500 spremljevalnih glasov. Posebnost skladbe je nastajala že spomladi, ko sta se z glasbeno turnejo Recording Session vrnila na odre. Na koncertih sta občinstvo naučila spremljevalne vokale in njihove glasove posnela. Posnetke so pozneje združili v studiu in tako ustvarili večtisočglavi zbor, ki novi pesmi daje posebno širino.

Želiva predvsem sporočiti, da gredo ljudje večkrat v dan z zavedanjem, da je vsak lahko zadnji.

»Še nikoli nisva ustvarila pesmi s 3500 spremljevalnimi glasovi. Celo turnejo Recording Session smo posvetili snemanju te pesmi in zdaj je končno pripravljena, da gre v svet,« pravita glasbenika. Na skladbo so oboževalci čakali nekoliko dlje, kot je bilo sprva predvideno. Uroš in Tjaša priznavata, da so ju ljudje že začeli spraševati, ali bo projekt sploh ugledal luč sveta. Razlog za zamik je bila odločitev, da spremenijo aranžma, zato je bilo za dokončanje pesmi potrebnega več časa. Z rezultatom sta, kot pravita, zdaj zelo zadovoljna.

Živeti, ne le preživeti

V ospredju nove skladbe je sporočilo, ki ga želita prenesti tudi na poslušalce. »Želiva predvsem sporočiti, da gredo ljudje večkrat v dan z zavedanjem, da je vsak lahko zadnji. Ampak ne z morbidnim zavedanjem, temveč s hvaležnostjo,« pojasnjujeta. Bistvo pesmi je zanju preprosto: življenje je treba zares živeti in ne zgolj preživeti. Ob tem se pošalita, da tudi sama nikakor ne živita ves čas v popolnem miru. Pred največjim koncertom kariere namreč usklajujeta družinske obveznosti, delo in vse, kar prinaša organizacija tako velikega projekta. »Istočasno se veseliš največjega in najveličastnejšega trenutka svoje kariere, z vsakim sestankom vse postaja bolj resnično, hkrati imava pa že en mesec tremo na zalogo,« priznavata.

Koncert v Hali Tivoli bo uradno praznovanje njune desetletnice. Na odru ju bo spremljal Steklasični orkester, pridružili pa se jima bodo izbrani gostje. Napovedujeta večer presenečenj in dogodek, kakršnega v njuni karieri še ni bilo. »Če se spomnite Steklasike v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma – predstavljajte si tisto, ampak na steroidih,« sta prihajajoči koncert opisala v svojem slogu. Nova pesem bo tako zadnji singel pred velikim praznovanjem, ko jo bosta prvič lahko zapela skupaj z večtisočglavo množico. Prav občinstvo, ki je pomagalo soustvariti njen zbor, bo s tem simbolično postalo tudi del njunega največjega koncertnega večera doslej.

Priznavata, da imata pred koncertom veliko treme. FOTO: OSEBNI ARHIV
Priznavata, da imata pred koncertom veliko treme. FOTO: OSEBNI ARHIV

V Hali Tivoli pripravljata veliko praznovanje. FOTO: OSEBNI ARHIV
V Hali Tivoli pripravljata veliko praznovanje. FOTO: OSEBNI ARHIV

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