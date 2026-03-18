Uroš in Tjaša se vračata z edinstveno turnejo

Uroš in Tjaša sta se minuli konec tedna vrnila na glasbene odre po enoletnem koncertnem premoru, ki sta ga posvetila negi in vzgoji otrok ter družinskemu življenju. Leto, v katerem praznujeta desetletnico skupnega ustvarjanja, odpirata s koncertno miniturnejo Recording Session, na kateri bosta skupaj z občinstvom posnela gradivo za prihajajoči tretji studijski album. Začela sta jo z razprodanim koncertom na Vinski Gori, kjer sta hitro ugotovila, da zelo pogrešata svoje občinstvo – in da tudi občinstvo ni nič manj pogrešalo njiju.

»Počutila sem se, kot bi se po več letih premora spet postavila na smuči. Tisti občutek, ko se spomniš, da si nekoč v tem neizmerno užival, pa je minilo toliko časa, da več ne veš, če še znaš. No, še vedno znava,« občutke pred koncertom slikovito opiše Tjaša. »Koncerti so kot terapija za pevca in publiko. Na najinih je poleg glasbe tudi res veliko improviziranega humorja in včasih se ljudje prav jokajo od smeha. Z ekipo se vedno potrudimo, da se vsaka turneja programsko razlikuje od prejšnjih: prenovljeni aranžmaji, nove pesmi, za publiko pa ustvarjamo tudi unikatna doživetja. Zato se ljudje vedno znova radi vračajo in ustvarjajo z nama posebne večere.«

Za občinstvo na Vinski Gori sta premierno izvedla novo pesem Nikoli prestar, ki prihaja na radijske postaje in splet v ponedeljek. FOTO: JAN URSIč

Tudi Uroša se je dotaknila dobra energija koncerta: »Čutilo se je, da smo pogrešali drug drugega. Nekaj dni prej sva na Instagramu objavila refren nove pesmi Nikoli prestar ter ljudi pozvala, da se ga naučijo – in na koncertu je cela dvorana na ves glas pela skupaj z nama. Namignila sva jim tudi, da pripravljava nekaj zelo posebnega za 9. september, da pa bova to novico razkrila na koncertu v Domžalah 28. marca. Tako da je med najino publiko že malo završalo, kaj se pripravlja. Midva pa tudi komaj čakava, da nama tako velike skrivnosti ne bo treba obdržati samo zase in jo končno lahko deliva z vsemi.«

Turneja Recording Sessions, ki prinaša še nastope v Domžalah, Mariboru in Krškem, je namenjena snemanju gradiva za prihajajoči album in tesnejšemu povezovanju z občinstvom. »Veseli naju, da so že posnetki s prvega koncerta vrhunski. Pripravljeni smo bili na vse, tudi na možnost, da bomo na prvem koncertu naleteli na nekaj porodnih krčev in bodo ti posnetki bolj za vajo, a so odlični in bomo lahko uporabili petje občinstva z vseh štirih koncertov,« sta navdušena zakonca Steklasa, ki sta za vrnitev na odre pripravila tudi novo linijo spominkov za svoje oboževalce. Imenuje se Nektar ljubezni – kaj prinaša, pa lahko obiskovalci odkrijejo na prihajajočih koncertih.