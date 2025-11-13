Uroš Perić na Ljubljanskem gradu: ima vokal, stil in dušo črnskih glasbenikov

V Jazz Clubu Ljubljanski grad bo ta petek ob 20. uri nastopil Uroš Perić z zasedbo Bluenote Quartet. Perić, izvrsten in edinstven glasbenik, pianist, aranžer, tekstopisec, umetnik v pravem pomenu besede, slovi kot izjemen vokalist in interpret pesmi iz zlate dobe bluesa, jazza in soula.

Je eden najplodnejših in najuspešnejših slovenskih glasbenikov doma in v tujini. Glasbeni kritiki po svetu so ga označili za enega redkih belcev, ki premore vokal, stil in dušo črnskih glasbenikov. Doma in v tujini je znan kot izjemen umetnik, čigar glasbeno izražanje je edinstveno. Obiskovalce koncertov prepriča s talentom, neizmerno karizmo, dobrosrčnostjo in širokim nasmehom.

V Jazz Clubu Ljubljanski grad bo nastopila zasedba: Uroš Perić (vokal, klaviature), Gregor Horvat (bobni), Mladen Melanšek (basovska kitara), Rudi Javornik (saksofon) in Peter Rizmal (kitara).

Vstopnina v klub je 20 evrov. Na dan koncerta je vstopnice mogoče kupiti v vstopnem paviljonu in na spodnji postaji vzpenjače do 20.45. Vstopnica za koncert vključuje povratno vozovnico za vzpenjačo, ki na dan koncerta obratuje do 23. ure.