Uspešnica v novi preobleki

Več kot dve desetletji po nastanku je priljubljena skladba Zgodba z morja dobila novo glasbeno preobleko. Za svežo interpretacijo brezčasne uspešnice Jožeta Umeka so poskrbeli člani Ansambla Pik in pevka Nika Svetlin, ki so pesmi poleg nove izvedbe namenili tudi prvi uradni videospot. Pri projektu so želeli ostati zvesti izvirniku, hkrati pa skladbi dodati svežino in jo približati novi generaciji poslušalcev.

Nova različica je močno ganila tudi avtorja pesmi. »Ko so me fantje iz Ansambla Pik vprašali, ali bi z Niko lahko znova posneli Zgodbo z morja, se mi je odvalil kamen od srca. Z Vandrovci nikoli nismo posneli spota za skladbo, v današnjih časih pa, če spota ni, ni skladbe,« je povedal Jože. Ob tem ni skrival navdušenja nad izvajalci: »Že na prvih vajah so mi fantje vzeli sapo, Nika pa me je s svojo interpretacijo pripravila do solz.« Videospot so posneli v slikoviti Izoli pod režijsko taktirko Matica Padaršiča. Posebno noto mu daje dejstvo, da v njem nastopi tudi avtor skladbe, ob njem pa še Nikin mož Jure Jenko. Pristni odnosi, morska kulisa in iskrena čustva še dodatno poudarijo zgodbo, ki jo pesem pripoveduje že več kot dvajset let. K. G.