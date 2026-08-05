  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVENSKA GLASBA

Uspešnica v novi preobleki

Nova interpretacija priljubljene skladbe je navdušila poslušalce, ganila avtorja in pesmi končno prinesla tudi videospot
Ansambel Pik in Nika Svetlin sta brezčasni uspešnici vdihnila novo življenje. FOTO: OSEBNI ARHIV
Ansambel Pik in Nika Svetlin sta brezčasni uspešnici vdihnila novo življenje. FOTO: OSEBNI ARHIV
 5. 8. 2026 | 08:40
1:30
A+A-

Več kot dve desetletji po nastanku je priljubljena skladba Zgodba z morja dobila novo glasbeno preobleko. Za svežo interpretacijo brezčasne uspešnice Jožeta Umeka so poskrbeli člani Ansambla Pik in pevka Nika Svetlin, ki so pesmi poleg nove izvedbe namenili tudi prvi uradni videospot. Pri projektu so želeli ostati zvesti izvirniku, hkrati pa skladbi dodati svežino in jo približati novi generaciji poslušalcev.

Nova različica je močno ganila tudi avtorja pesmi. »Ko so me fantje iz Ansambla Pik vprašali, ali bi z Niko lahko znova posneli Zgodbo z morja, se mi je odvalil kamen od srca. Z Vandrovci nikoli nismo posneli spota za skladbo, v današnjih časih pa, če spota ni, ni skladbe,« je povedal Jože. Ob tem ni skrival navdušenja nad izvajalci: »Že na prvih vajah so mi fantje vzeli sapo, Nika pa me je s svojo interpretacijo pripravila do solz.« Videospot so posneli v slikoviti Izoli pod režijsko taktirko Matica Padaršiča. Posebno noto mu daje dejstvo, da v njem nastopi tudi avtor skladbe, ob njem pa še Nikin mož Jure Jenko. Pristni odnosi, morska kulisa in iskrena čustva še dodatno poudarijo zgodbo, ki jo pesem pripoveduje že več kot dvajset let. K. G.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Ansambel PikJože Umekpevkaskladbaslovenska glasbaglasbapesemJure JenkoMatic Padaršič
ZADNJE NOVICE
09:10
Premium
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Neža Klančar: Ob dveh treningih na dan brez počitka ne gre

Naša vodilna plavalka Neža Klančar odšteva do bližnjega EP. Uživa v desetčlanski mednarodni plavalni skupini.
Siniša Uroševič5. 8. 2026 | 09:10
09:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽENSKO ZDRAVJE

Ženske vročinske valove težje prenašamo: znanost pojasnjuje, zakaj

Po spletu krožijo trditve, da vročina spreminja menstrualni cikel. Preverili smo, kaj drži in zakaj vročinski valovi močneje prizadenejo ženske.
Barbara Kotnik5. 8. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
SLOVENSKI FILM

Miha Hočevar se vrača z novim celovečercem Skriti ljudje (Suzy)

Film je po svetovni premieri v Reykjaviku in nagradi za glavno moško vlogo dočakal še slovensko predpremiero.
5. 8. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
VESELJE V DRUŽINI

Nov član britanske kraljeve družine: princesa rodila tretjega otroka

Britanska kraljeva družina se je razveselila nove članice.
5. 8. 2026 | 09:00
08:40
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Uspešnica v novi preobleki

Nova interpretacija priljubljene skladbe je navdušila poslušalce, ganila avtorja in pesmi končno prinesla tudi videospot
5. 8. 2026 | 08:40
08:20
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MALOPRIDNEŽ

51-letnik iz Most v priporu, policisti našli puško in skoraj dva kilograma kokaina

Moškega preiskovali zaradi nasilja, našli drogo in celo ostrostrelsko puško.
5. 8. 2026 | 08:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki